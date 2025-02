Chuva interrompe decisão da Supercopa entre Botafogo x Flamengo

O confronto entre Botafogo e Flamengo pela final da Supercopa Rei precisou ser interrompido devido à intensa chuva que atingiu Belém. Aos 15 minutos do primeiro tempo, o árbitro Ramon Abatti Abel reuniu os capitães das equipes e decidiu suspender temporariamente a partida por conta das péssimas condições do gramado. As poças d’água espalhadas pelo campo tornaram a movimentação da bola irregular.

Os times, como um todo, concordaram com a paralisação do jogo. Depois dos 30 minutos iniciais, a comissão de arbitragem, afinal, determinou mais meia hora de paralisação para esperar as melhores condições do gramado.

O Flamengo, aliás, vencia o duelo por 1 a 0, após Bruno Henrique converter um pênalti aos 12 minutos. O lance polêmico aconteceu quando o atacante rubro-negro caiu na área após carrinho do zagueiro Lucas Halter. Apesar das reclamações do time alvinegro, a arbitragem confirmou o pênalti.

Com a paralisação do jogo, as equipes agora aguardam uma decisão da arbitragem sobre a continuidade da partida. Caso a chuva diminua e o gramado apresente condições mínimas para o jogo, a final pode seguir normalmente. No entanto, se a situação climática persistir, a CBF pode determinar um novo horário para o prosseguimento da decisão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.