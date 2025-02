Confira todos os campeões da Supercopa do Brasil

Neste domingo (2/2), o Flamengo sagrou-se tricampeão da Supercopa do Brasil. A conquista veio após a vitória por 3 a 1 sobre o Botafogo, no Mangueirão, em Belém, no Pará. Bruno Henrique fez dois gols para o meno e o outro foi de Luiz Araújo. Patrick de Paula descontou.

A competição, que coloca frente a frente o campeão do Brasileirão e o campeão da Copa do Brasil, teve duas edições iniciais em 1990 e 1991, mas foi descontinuada e só retornou em 2020, como abertura oficial da temporada. O Flamengo, que entrou nesta edição como campeão da Copa do Brasil 2024 (o Botafogo foi o campeão do Brasileiro em 2024), é o maior vencedor, com três conquistas.

Os demais vencedores (Grêmio, Corinthians, Atlético-MG, Palmeiras e São Paulo) ganharam apenas uma vez. O Rubro-Negro também é o time com mais finais: das oito edições, esteve presente em seis. Veja abaixo a lista dos campeões e como foram todas as finais da Supercopa, que, desde 2024, é chamada de Supercopa Rei, em homenagem a Pelé

Os campeões da Supercopa do Brasil

Flamengo – 2 títulos – 2020 e 2021

Grêmio – 1 título – 1990

Corinthians – 1 título – 1991

Atlético-MG – 1 título – 2022

Palmeiras – 1 título – 2023

São Paulo – 1 título – 2024

Grêmio – 1990

1ª edição, 1990 – Vasco da Gama x Grêmio (0x2 no agregado).

Única decisão disputada no formato ida e volta. No primeiro jogo, o Grêmio, então campeão da Copa do Brasil, bateu o Vasco, campeão do Brasileiro de 1989, por 2 a 0, gols de Nilson e Darci. No jogo de volta, em São Januário, os gaúchos conseguiram segurar o 0 a 0 e levaram a Supercopa para o Rio Grande do Sul.

Corinthians – 1991

2ª edição, 1991 – Corinthians 1 x 0 Flamengo.

Com gol de Neto, o Corinthians venceu o Flamengo no Morumbi e ficou com o título da segunda edição.

Flamengo – 2020

3ª edição, 2020 – Flamengo 3 x 0 Athletico.

Na volta da competição, com o Mané Garrincha, em Brasília, o Flamengo de Jorge Jesus, Gabigol & Cia, não tomou conhecimento do Furacão e venceu, com facilidade, por 3 a 0. Bruno Henroque, Gabigol e Arrascaeta marcaram.

Flamengo – 2021

4ª edição, 2021 – Flamengo 2 x 2 Palmeiras. Nos pênaltis, Flamengo 6 a 5.

Rolou no Mané Garrincha. Edição considerada uma das de maior nível técnico da história. Reuniu os dois últimos campeões da Libertadores. Até os pênaltis foram equilibrados, e a decisão terminou com Diego Alves sendo o herói do dia e garantindo o bi para o Flamengo. No tempo normal, Gabigol e Arrascaeta marcaram para o Fla e Raphael Veiga fez os dois tentos do Verdão.

Atlético-MG – 2022

5ª edição, 2022 – Atlético-MG 2 x 2 Flamengo. Nos pênaltis, Atlético-MG 8 a 7.

O Galo venceu o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021, com isso, a final foi realizada contra o vice-campeão Brasileiro, o Flamengo, na Arena Pantanal. Outro jogão, que após o empate no tempo normal, foi para uma quase interminável disputa de pênaltis. Depois de todos os jogadores de linha terem cobrado, o Atlético Mineiro conseguiu encerrar as cobranças, levando a Supercopa para Minas. Os gols do Galo foram de Nacho Fernández e Hulk. Para o Mengo os artilheiros foram de Gabigol e Bruno Henrique.

Palmeiras – 2023

Palmeiras 4 x 3 Flamengo

Em jogo emocionante no Mané Garrincha, o Palmeiras (campeão do Brasileiro) levou o caneco inédito. O Fla saiu na frente com Gabi (pênalti). Raphael Veiga e Menino viraram. Gabi empatou. Veiga (pênalti) fez 3 a 2. Pedro empatou. Menino fez 4 a 3.

São Paulo – 2024

Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Nos pênaltis, São Paulo 4 a 2).

Em 2024, a CBF renomeou a competição para Supercopa Rei. A primeira edição sob o novo nome foi disputada no Mineirão, entre São Paulo e Palmeiras. Após um empate sem gols no tempo normal, o São Paulo venceu nos pênaltis por 4 a 2, garantindo o título inédito.

Flamengo – 2025

O Flamengo, campeão da Copa do Brasil, enfrentou o Botafogo, campeão Brasileiro, no Mangueirão, em Belém. Venceu por 3 a 1, gols de Bruno Henrique e ganhou o tricampeonato. Bruno Henrique foi o cara, fazendo dois gols. O outro foi de Luiz Araújo. Patrick de Paula diminuiu no fim.

