Roberto Assaf: Flamengo vence a Supercopa do Brasil

O Flamengo fez a obrigação de conquistar a Supercopa do Brasil, ao derrotar o Botafogo, um time desfigurado, sem vários jogadores importantes em 2024, por 3 a 1, em jogo que foi melhor do começo ao fim, mas que demorou 82 minutos para decidir. O Rubro-Negro precisa jogar muito mais para fazer uma temporada convincente.

O Flamengo foi superior ao Botafogo na etapa inicial, antes e depois da chuva, mas desperdiçou a oportunidade de liquidar definitivamente o duelo até o intervalo. Bruno Henrique marcou duas vezes. Aos 12 minutos, antes da paralisação, o atacante sofreu pênalti de Lucas Halter, para cobrar e fazer 1 a 0. Aos 19, quando a tempestade diminuiu, ele recebeu de Michael e bateu de primeira, por cima de John: 2 a 0.

O Flamengo manteve o ritmo por algum tempo, e chegou com perigo pelo menos três vezes, e Gérson perdeu a grande chance de enfiar o terceiro. O Botafogo conseguiu reter um pouco a bola e evitou o pior. Vitinho entrou no lugar de Mateo Ponte.

Flamengo, Tri da Supercopa

A partida recomeçou e o Rubro-Negro teve nova oportunidade, com Plata, que chutou, sem marcação, em cima do goleiro. Em desvantagem, o time de Carlos Leiria tentava sair, mas errava excessivamente, largando o jogo nos pés do adversário, que, no entanto, não conseguia decidir, mantendo o suspense. Aos 25, Arrascaeta substituiu Plata. E o uruguaio desperdiçou outra chance, aos 28. Em português claro, o Flamengo irritava muito. Fosse situação de jogo contrária e o placar estaria dilatado. Como ocorreu no Brasileiro de 2024.

Mais mudanças nos dois lados, todas ofensivas, e – alguém percebeu? – o estádio mudo, pois havia receio para festejar. Aos 37, finalmente, Luiz Araújo, que acabara de entrar, tomou a bola de Lucas Halter e encobriu John: 3 a 0. E a mamãezada continua: o sujeito tira a camisa e leva o amarelo. Parecia encerrado.

E não é que o Flamengo conseguiu tomar gol? Patrick de Paula apanhou uma sobra, bateu forte e Rossi engoliu. Ficou por aí.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.