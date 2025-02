Bruno Henrique ganha coroa de melhor da Supercopa e celebra título: ‘Como se fosse o primeiro’

Eleito melhor jogador em campo, Bruno Henrique foi o destaque do Flamengo no título da Supercopa do Brasil, neste domingo (2), sobre o Botafogo, no Mangueirão. O atacante vibrou com mais uma conquista pelo clube e ganhou a coroa pela partida. No entanto, ele procurou valorizar mais a questão coletiva.

“É como se fosse o meu primeiro título com a camisa do Flamengo. Isso que me emociona, que me incentiva para poder entrar em campo e dar o meu melhor. Foi para isso que a gente foi contratado, para trazer a história mais adiante do Flamengo e graças a Deus eu e o Arrascaeta estamos conseguindo cada vez mais colocar o nosso nome na história do clube, levar taças para a Gávea. O individual é nosso, mas o coletivo é mais importante ainda. Então, parabenizar todos os meus companheiros também, que nos ajudaram a conquistar mais o título”, vibrou Bruno Henrique.

“Só agradeço a Deus, minha família, minha esposa, meus filhos que estão aqui. Que sempre acreditaram em mim, sempre me deram apoio e hoje, mais uma vez, estou fazendo história com essa camisa, passando Zico, Júnior e outros. Então eu fico muito feliz de estar representando o Flamengo mais uma vez e levantando taça”, completou.

Com a conquista da Supercopa, Bruno Henrique e Arrascaeta somam 18 títulos na história do Flamengo. Zico, aliás, segue na liderança, com 23 conquistas, enquanto Júnior com 22. Veja as conquistas dos jogadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.