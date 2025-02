Gabigol marca, e Cruzeiro derrota o Uberlândia

Com mais um gol de Gabigol, o Cruzeiro venceu o Uberlândia de virada neste domingo (2) por 3 a 1. O duelo valeu pela quinta rodada do Campeonato Mineiro. Jean Silva abriu o placar no Mineirão, enquanto Matheus Henrique igualou, o camisa 9 virou, e Dudu deu números finais.

Com o placar, o Cruzeiro alcançou a segunda vitória seguida na competição e é o líder do Grupo C, com dez pontos. Assim, a Raposa encaminhou a classificação para as semifinais, pois avançam os primeiros colocados de cada grupo, além do melhor segundo colocado. Faltam três rodadas, e o Cruzeiro está quatro a frente do Aymorés.

Gabigol, de quebra, assumiu a artilharia do Campeonato Mineiro, com quatro gols. Já o Uberlândia segue na lanterna do A, com quatro pontos.

O confronto começou com pressão do Uberlândia. Afinal, abriu o placar logo aos 11: Fernandinho cruzou na área e encontrou Jean Silva livre para balançar as redes. Três minutos mais tarde, o ponta do time da casa fez grande jogada individual, exigindo grande defesa de Léo Aragão. Aos 15, o Cruzeiro perdeu o zagueiro João Marcelo, que precisou deixar o campo lesionado. Dessa forma, Jonathan Jesus foi acionado.

No entanto, o pesadelo cruzeirense começou a se transformar em sonho ainda no primeiro tempo. Aos 22, Eduardo cruzou para Bolasie. O congolês se enrolou com a bola tentando finalizar, mas viu a pelota sobrar para Matheus Henrique chutar e igualar o marcador praticamente da pequena área. Fabrício Bruno ainda arriscou de fora da área e Kaiki Bruno dentro dela antes de Eduardo sofrer pênalti. Gabigol converteu e confirmou a virada do Cruzeiro.

A segunda etapa também começou com o time visitante melhor. Aliás, Guilherme Escuro arriscou de fora da área. O Cruzeiro respondeu com Kaiki Bruno, mas o Uberlândia logo aplicou a tréplica com finalização de Ruan. A Raposa não demorou a retomar o protagonismo. Nesse ritmo, Marquinhos foi à linha de fundo e cruzou para Dudu fazer 3 a 1 aos 33 minutos.

Próximos jogos

O Cruzeiro se prepara agora para dois clássicos. Afinal, visita o América-MG na próxima quarta-feira (5) e recebe o Atlético-MG no domingo (9). Já o Uberlândia encara Democrata e Athletic, ambos como mandante, nos dias 6 e 9 deste mês.

CRUZEIRO X UBERLÂNDIA

5ª rodada do Campeonato Mineiro 2025

Data e horário: 0/02/2025, às 18h30 (de Brasília).

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

Gols: Jean Silva, aos 12’1ºT (0-1); Matheus Henrique, aos 23’1ºT (1-1), Gabigol, aos 42’1ºT (2-1) e Dudu, aos 33’2ºT (3-1)

CRUZEIRO: Léo Aragão; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo (Jonathan Jesus, aos 14’1ºT) e Kaiki Bruno; Walace (Matheus Pereira, aos 19’2ºT) , Matheus Henrique (Marquinhos, aos 19’2ºT) , Christian e Eduardo (Lucas Silva, aos 35’2ºT) ; Bolasie (Dudu – Intervalo) e Gabriel Técnico: Wesley Carvalho

UBERLÂNDIA: Thiago Braga, Douglas Dias, Glauco, Rayne e Ruan; Magé (Rodrigão Augusto, aos 37’2ºT) , Guilherme Escuro (Benedetti, aos 37’2ºT) , Michael Paulista (Michael Borges, aos 16’2ºT) e Jean Silva; Alisson Mira (Léo Martins, aos 30’2ºT) e Fernandinho (Aslen, aos 14’2ºT) Técnico: Marcelo Caranhoto

Árbitro: Antônio Márcio Teixeira da Silva

Assistentes: Pablo Almeida da Costa e Emílio Junio Nascimento Sant

VAR: Vinicius Gomes do Amaral

Cartão Amarelo:

Cartão Vermelho:

