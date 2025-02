Luiz Araújo aponta exemplo de Bruno Henrique para conquistar mais títulos no Flamengo

Responsável por marcar o terceiro gol na vitória do Flamengo por 3 a 1 sobre o Botafogo, Luiz Araújo destacou o título no Mangueirão. O atacante relembrou o período difícil em que ficou afastado dos gramados devido a uma lesão sofrida no segundo semestre de 2024. Mas, além disso, ele destacou a postura de Bruno Henrique dentro de campo.

“É incrível, incrível chegar e ganhar pelo clube do meu coração. Agradeço ao elenco, ao Bruno Henrique, ao Filipe (Luís)… Me deram a oportunidade de vencer um troféu inédito na minha carreira em tão pouco tempo. Tive uma conversa rápida com o Bruno Henrique no final do jogo, você vê o comportamento dele durante o jogo e entende por que esse time ganhou tanto, e porque continua sempre pronto para vencer. Porque tem um comportamento de querer mais, que não diferencia dos outros jogadores que são mais jovens. Ao contrário, dá o exemplo, corre, se dedica, sempre com humildade. Essa é uma grande explicação de por que o Flamengo está há tanto tempo vencendo ou tão perto de vencer.

Elogios a Filipe Luís

Com a conquista da Supercopa, Luiz Araújo agora soma três títulos pelo Flamengo. Antes disso, o jogador já havia levantado as taças do Campeonato Carioca e da Copa do Brasil.

“Eu acho que o futebol brasileiro vai sempre seguir essa crescente a partir do momento que tiver espaço para treinadores jovens e ambiciosos assim como o Filipe, que sabe que tem que evoluir muito ainda, mas tem uma mentalidade vencedora, de trabalhar sempre da mesma maneira todos os dias e não se contentar nunca. Em termos de estrutura, eu fiquei muito surpreso com aquilo que o Flamengo oferece. Em termos de mentalidade também dos atletas. Creio que o futebol brasileiro está melhorando realmente muito”, destacou.

