Filipe Luís destaca ‘jogaço impecável’ do Flamengo e conexão com elenco

Em menos de um ano, o técnico Filipe Luís conquistou o seu segundo título pelo Flamengo. Neste domingo (2), o Rubro-Negro venceu o Botafogo por 3 a 1, e faturou a Supercopa do Brasil, no Mangueirão, em Belém. Após a conquista, o técnico elogiou a postura do time dentro de campo.

“Fiquei muito feliz com o jogo, o plano de jogo saiu à perfeição, todo o momento a maneira que o nosso time pressionou, os jogadores compraram a ideia, fizeram e executaram tudo o que a gente planejou e acabou dando certo, fiquei muito feliz. Foi um jogaço, impecável, e um título mais que merecido nosso e principalmente dos jogadores.

Filipe Luís, aliás, já tem mais títulos do que derrotas. Em 19 jogos, venceu 12, perdeu apenas o clássico para o Fluminense e chegou a duas conquistas com a conquista da Supercopa. Assim, o treinador comentou sobre a conexão com o elenco como um todo.

“Essa conexão que eu tenho com eles provavelmente jamais terei em outro lugar, ou em outro clube, ou em outro momento, ou em outros anos aqui mesmo no Flamengo. Porque desses jogadores que estão aí, acho que são 27, se não me engano, mais o Pedro e o Viña que ficaram lá (no Rio), eu joguei com todos, menos com cinco. Então, treinador tem essa vantagem, esse privilégio, eu conheço esse vestiário, conheço o que se fala aí dentro, conheço quando eles também dão risada de mim lá dentro, quando eles falam mal de mim… Eu conheço tudo, vivi no meio deles, ri, chorei junto com eles, e eu parto com vantagem nesse quesito”, destacou.

Agora, o Flamengo volta a campo, na quarta-feira, quando enfrenta a Portuguesa-RJ, às 19h, no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

Outros trechos da coletiva de Filipe Luís:

Bruno Henrique: “Ele é um jogador espetacular. E o que eu mais gosto do Bruno é como ele se sacrifica pelos companheiros, pela equipe. Em todo momento, ele corre o tempo todo para a equipe. Desde que eu cheguei aqui, o Bruno Henrique teve alguns episódios: aquela expulsão (contra o COrinthians), acho que ele só tinha feito um gol de pênalti contra o Criciúma… E eu falei para o meu auxiliar no jogo: “Decisão é para os grandes”. O Bruno Henrique não é grande, ele é gigante na história desse jogo.”

Preparação: “A pré-temporada foi toda planejada para dar ritmo e forma física aos jogadores e se viu condicionada pela final. Tivemos três semanas para preparar, foi suficiente para que eles pudessem chegar em plena forma física. Todos os jogadores estão disponíveis para jogar 90 minutos com risco menor de lesão. E aí é onde eu digo que entrou muito bem o planejamento do preparador físico. Os jogadores estão na forma física ótima. A gente viu eles correndo até o último minuto do jogo e praticamente não cansaram. E isso aí nos dá uma tranquilidade também.”

Futebol brasileiro: “A contratação do Danilo foi um impacto muito grande, eu acho, pro futebol brasileiro, porque o jogador que tava titular da Juventus até dezembro era titular da seleção brasileira, não sei se vai ser ou não, e estamos muito felizes de tê-lo aqui. Danilo líder, Danilo exemplo e o Danilo que todo mundo conhece, tô muito feliz de tê-lo aqui com a gente, foi um impacto muito grande, da mesma forma que foi o Neymar, que foi o Oscar, são jogadores gigantes e que fico feliz de eles quererem retornar pro futebol brasileiro, isso quer dizer que o futebol brasileiro tá melhorando”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.