Interino do Cruzeiro elogia poder de reação contra o Uberlândia

Técnico interino do Cruzeiro, Wesley Carvalho conquistou a segunda vitória em dois jogos no comando da Raposa. Esta, porém (3 a 1 no Uberlândia) veio de virada. Após o duelo no Mineirão, inclusive, o treinador fez questão de enaltecer o poder de concentração do time, que não se abalou após sofrer o gol.

“A vitória é sempre benéfica e aumenta a autoestima dos jogadores. Algo que gostei bastante hoje, e disse para eles no vestiário, foi o fato de sairmos perdendo e o time não mudar a forma de jogar que havíamos planejado… Continuamos tentando, chegando ao ataque, à linha de fundo, houve cruzamentos, preenchimento… É muito importante termos passado por isso”, comentou Carvalho.

Com o placar, o Cruzeiro alcançou a segunda vitória seguida no Campeonato Mineiro e é o líder do Grupo C da competição, com dez pontos. Assim, a Raposa encaminhou a classificação para as semifinais, pois avançam os primeiros colocados de cada grupo, além do melhor segundo colocado no geral. Faltam três rodadas, e o Cruzeiro está quatro pontos à frente do Aymorés.

Gabigol, de quebra, assumiu a artilharia do Campeonato Mineiro, com quatro gols. Já o Uberlândia segue na lanterna do A, com quatro pontos. O Cruzeiro se prepara agora para dois clássicos. Afinal, visita o América-MG na próxima quarta-feira (5) e recebe o Atlético-MG no domingo (9).

