Alvo do Vasco, Bruma aceita proposta para jogar pelo Benfica, de Portugal

Bruma em ação com a camisa do Braga, de Portugal - (crédito: Foto: Octavio Passos/Getty Images)

O Vasco tentava a contratação do atacante Bruma, do Braga, porém a negociação não terá um final feliz. Afinal, o jogador aceitou uma proposta do Benfica e permanecerá no futebol português. A informação é do jornal Record, de Portugal.

Nesse sentido, o Cruz-Maltino havia aceitado as condições da transação, com valores e metas, e formalizou a proposta na última sexta-feira (31). A diretora, então, aguardava uma sinalização para contratar o atleta. No entanto, a chegada de um dos maiores clubes lusitanos melou o negócio.

Diante disso, a diretoria do clube carioca compreende que o fracasso das conversas não se deu por questões financeiras. Afinal, o Benfica colocou na mesa o mesmo valor que o Vasco. A diretoria queria pagar 6 milhões de euros (aproximadamente R$ 35,1 milhões) pela aquisição de Bruma, e a negociação incluía metas coletivas e individuais que podiam subir esse valor.

Agora, o clube volta ao mercado na busca por um atacante que atue pelo lado do campo e chegue para ser titular. Nesta janela de transferência, o Cruz-Maltino tentou a contratação de Rony, do Palmeiras, por empréstimo, assim como Brian Rodríguez, Cuello e, agora, Bruma.

Por fim, nascido em Guiné-Bissau, ele coleciona convocações para a seleção lusitana desde a base. O atacante tem passagens por Sporting (POR), Galatasaray (TUR), PSV (HOL), Olympiacos (GRE), entre outras equipes pelo mundo.

