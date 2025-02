Filipe Luís exalta atuação de Wesley, do Flamengo: ‘Em junho escolhe onde quer jogar’

Wesley em ação com a camisa do Flamengo durante o triunfo sobre o Botafogo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Um dos melhores em campo na conquista do Flamengo pela Supercopa do Brasil, diante do Botafogo, em Belém, Wesley tem chamado a atenção do futebol europeu. No Mangueirão, além de faturar mais um título na curta carreira, o atleta, de 21 anos, foi um dos protagonistas do triunfo por 3 a 1.

“Estou trabalhando para isso, para que eu evolua sempre, para que minhas tomadas de decisão sejam ainda melhores. O Filipe (Luís) tem me ajudando bastante, os meus companheiros também, e nada melhor do que começar o ano com o pé direito, sendo campeão. Isso motiva o grupo, que está unido, todo mundo feliz. Clima está leve, que seja assim até o final do ano a gente levante mais títulos”, disse o lateral.

O jogador já apareceu na lista dos laterais mais promissores do mundo pelo Observatório do Futebol (CIES Football) no ano passado e já recebeu várias propostas. Dentre eles, Everton e do Aston Villa (Inglaterra); do Milan (Itália), e mais recentemente do Zenit (Rússia).

Sonho de atuar com a amarelinha

O sonho, agora, é chegar à seleção brasileira. Dessa forma, a expectativa é que ele apareça na convocação para a próxima data Fifa, em março. Por fim, diante disso, Filipe Luís fez uma projeção para Wesley depois do Mundial de Clubes no meio do ano, nos Estados Unidos.

“É o tipo de jogador que em junho vai escolher onde ele quiser, onde ele vai querer jogar. Porque não tem teto, esse moleque é diferente. O Dorival (Júnior) estava aí, né? Mais um que vai sair (convocado) na Data Fifa (risos)”, concluiu.

