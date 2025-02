Neymar realiza primeiro treino no Santos. Veja como foi a atividade

Neymar realizou na manhã desta segunda-feira (03/02), seu primeiro treino pelo Santos. O camisa 10 do Peixe chegou ao CT Rei Pelé de helicóptero e trabalhou normalmente no gramado com os novos companheiros. Ele terá mais uma atividade antes de sua reestreia com a camisa do Alvinegro Praiano.

O atacante treinou ao lado dos atletas que começaram na reserva ou não atuaram no clássico contra o São Paulo, no último sábado (01/02). O desfalque da atividade ficou por conta de Pedro Caixinha, que se recupera de uma cirurgia no olho. Os titulares do San-São fizeram um trabalho regenerativo na academia do CT Rei Pelé .

O elenco iniciou os trabalhos com um treino físico. Depois, os jogadores participaram de atividades técnicas e táticas, como um treinamento em campo reduzido. Em um dos momentos do treino divulgado pelo Peixe, Neymar deu uma assistência para o jovem Nadson marcar um gol.

Assistência do homem e gol do Nadson. Jogada entre #MeninosDaVila! ?? pic.twitter.com/NC3xT80YGn — Santos FC (@SantosFC) February 3, 2025

Para o duelo contra o Botafogo-SP, o Santos tem algumas dúvidas. Soteldo permaneceu tratando da pancada no tornozelo esquerdo e será reavaliado dia a dia pelo departamento médico do Peixe. Já Escobar seguiu tratando o edema muscular na coxa esquerda com a fisioterapia e é dúvida. Em contrapartida, Thaciano participou da atividade com o grupo e pode voltar.

Preparativos para a estreia de Neymar

Apresentado à torcida na última sexta-feira (31), o atacante recebeu o fim de semana para descansar. Assim, a expectativa é que ele ganhe seus primeiros minutos na quarta-feira (05), contra o Botafogo-SP, às 21h35, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. A data também vai marcar o aniversário do atacante, que vai completar 33 anos.

Antes de estrear, o Santos ainda precisa regularizá-lo na CBF e, em seguida, na Federação Paulista de Futebol. Neymar precisa aparecer no BID para, depois, ser inscrito em uma das vagas da Lista A do Paulistão. Mas já está definido que ele vestirá a camisa 10 do Peixe.

O desejo do atacante é fazer o máximo possível de partidas até o fim de junho, quando encerra seu contrato. O Santos ainda sonha com a permanência do astro até a próxima Copa do Mundo, mas a decisão vai depender exclusivamente do próprio atacante.

