Lima, ídolo histórico do Santos, morre aos 83 anos

Um dos grandes nomes da história do Santos, o ex-jogador Lima, conhecido como ”Curinga da Vila”, morreu nesta segunda-feira (03/02), aos 83 anos. Ele estava internado há um mês por conta de problemas nos rins e no coração. O ex-atleta fez parte do elenco bicampeão mundial com o Peixe em 1962 e 1963.

Por meio de suas redes sociais, o Santos lamentou a morte do ídolo e decretou luto oficial de sete dias e bandeira hasteada a meio mastro. Informações sobre o velório e sepultamento ainda não estão confirmadas.

“Antônio Lima dos Santos deixou sua marca eternizada na história do Santos FC. Foi um polivalente atleta que se propunha, com grande qualidade, atuar em qualquer posição para ajudar o time dentro de campo. De zagueiro ou de meia, de lateral ou de atacante, Lima se doava como poucos, e era um grande exemplo a ser seguido. Sua paixão e dedicação ao Clube permaneceram até seus últimos dias. Fazia questão de participar de todos os eventos e ações como um dos Ídolos Eternos, principalmente para ficar próximo dos torcedores. Seu legado foi realizado com grande polivalência, e certamente nunca será esquecido”, escreveu o Santos.

Lima, ídolo histórico do Santos

Nascido em São Sebastião do Paraíso, no estado de Minas Gerais, Lima assinou seu primeiro contrato oficial aos 16 anos, com o Juventus, da Mooca. Aliás, foi atuando com a camisa do ”Moleque Travesso”, que o ex-jogador viu Pelé marcar um dos gols mais icônicos da carreira, no dia 2 de agosto de 1959.

Pelo Santos foram 692 jogos, marcou 63 gols, sendo o 4º jogador do Alvinegro que mais vezes esteve em campo defendendo o time de Vila Belmiro, ficando atrás apenas de Pelé, Zito e Pepe. Além disso, com a camisa da Seleção Brasileira disputou 18 partidas e marcou seis gols. Por fim, ele ainda atuou por Fluminense, Jalisco Gadalajara, do México e ampa Bay Rowdies, dos Estados Unidos, antes de se aposentar na Portuguesa Santista.

