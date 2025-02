Bruno Henrique consolida fama de ‘Rei dos Clássicos’ pelo Flamengo

Bruno Henrique marca contra o Botafogo em jogo de título do Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Sem muito alarde, Bruno Henrique entra cada vez mais na história do Flamengo. No último domingo (2), o atacante marcou dois gols na vitória e título do Rubro-Negro por 3 a 1 sobre o Botafogo pela Supercopa do Brasil. Assim, ele justificou ainda mais o apelido de “Rei dos Clássicos”, pela fama ao marcar contra os rivais cariocas. Além disso, ele também se destacada pelos números em decisões.

O camisa 27 ficou marcado pelo reinado contra rivais do Rio de Janeiro. Azar do Botafogo, que sofreu sete gols do atacante desde a sua chegada ao Flamengo, em 2019. Bruno Henrique soma 19 gols em 49 clássicos pelo Flamengo

No entanto, a vítima predileta é o Vasco, que sofreu oito gols. Contra o Fluminense, foram quatro bolas na rede. A estreia de Bruno Henrique pelo Flamengo foi justamente contra o Botafogo, quando marcou dois gols e conduziu a virada no Carioca, em 2019.

Ídolo do clube passa por uma fase de reviravolta. Ano passado, ele perdeu quase a temporada inteira após sofrer uma grave lesão de ligamento cruzado anterior no joelho. Agora, já comemora com seus companheiros mais um título pelo Flamengo.

Bruno Henrique em finais

O atacante, aliás, também se destaca pela fama de definir os jogos grandes. Em 19 partidas finais com a camisa rubro-negra, Bruno Henrique marcou nove gols e ainda deu duas assistências. Além disso, são 11 participações em gols em confrontos decisivos.

Desde 2019 no Flamengo, Bruno Henrique soma 282 jogos, 97 gols e 52 assistências. São 18 títulos pelo Flamengo: Taça Guanabara (2020, 2021 e 2024), Taça Rio de Janeiro (2019), Estadual (2019, 2020, 2021 e 2024), Copa do Brasil (2022 e 2024), Campeonato Brasileiro (2019 e 2020). Além de Supercopa do Brasil (2020, 2021 e 2025), Copa Libertadores da América (2019 e 2022) e Recopa Sul-Americana (2020).

