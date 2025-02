Sem técnico há um mês, Botafogo segue buscando solução no mercado

O Botafogo completa nesta segunda-feira (3) um mês sem comandante oficial, exatamente o período desde a saída de Artur Jorge, que acertou sua ida para o futebol do Qatar. A busca por um novo técnico está nas mãos do americano John Textor, responsável pela administração da SAF alvinegra.

Desse modo, a diretoria já tentou nomes consolidados no mercado, como Rafa Benítez, campeão da Champions League pelo Liverpool; Vasco Matos, promessa de Portugal; André Jardine; Paulo Fonseca e Tata Martino. Agora, o nome da vez é Tite, ex-treinador do Flamengo e da Seleção Brasileira nas últimas duas Copas do Mundo.

Aliás, no entanto, Textor já afirmou em outras ocasiões que prefere não contratar Tite. Ele avalia que o estilo de jogo do treinador é mais defensivo do que ofensivo, diferentemente de Luís Castro e Artur Jorge, que tiveram sucesso no comando do Botafogo nos últimos anos.

Botafogo volta a campo dia 06

Todavia, ainda técnico oficial, o Botafogo volta a campo nesta quinta-feira (6) para enfrentar o Nova Iguaçu, no Moça Bonita, em Bangu, às 21h45 (horário de Brasília). Carlos Leiria seguirá como técnico interino.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.