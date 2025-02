Ex-participante de reality na Globo vai narrar o Paulistão por outro canal

A narradora Vivi Falconi, de 39 anos, está de casa nova! Ela participou do programa “Craque da Voz”, da Globo, no fim do ano passado, mas recentemente assinou com o UOL Play, que transmite o Campeonato Paulista de 2025.

Dessa forma, a locutora já estreou no novo canal. Ela foi responsável por comandar a partida entre São Bernardo e Santos na plataforma na última quarta-feira (29).

“Eu estou bem empolgada, comecei o ano bem e ansiosa, já me preparando para os jogos. Costumo acompanhar por natureza o campeonato, mas agora vai ser mais a fundo, estudando mais” disse.

Carreira de Vivi Falconi

Vivi Falconi se formou em Rádio e TV, e despertou o interesse pela narração em 2018, após um incentivo de uma amiga de trabalho. Ela teve a primeira oportunidade quando o canal Esporte Interativo lançou um reality show buscando uma nova voz feminina na narração esportiva.

Assim, ela se inscreveu no programa, venceu e teve a chance de narrar um jogo da Champions League. Aliás, ela se tornou a primeira mulher a narrar um jogo do campeonato mais importante da Europa diretamente de Madrid, na partida entre Real Madrid e Bayern de Munique.

“Eu era produtora de televisão e tinha um canal no Youtube em que eu falava sobre futebol feminino. Mas ali eu apresentava, contava curiosidades, não passava pela minha cabeça narrar. Lembro que até comentei com a minha colega que não era a minha área, que eu não sabia narrar. Mas ela insistiu muito e eu decidi me inscrever”, contou.

Esse foi o início da carreira de Falconi na narração. Depois, narrou a Libertadores feminina em 2023 a convite da Conmebol e a primeira edição da Copinha feminina para a BandSports.

Passagem na Globo

Em 2024, a Globo criou o programa “Craque da Voz”, para achar um novo narrador para emissora. Assim, Falconi aproveitou a oportunidade e participou do reality comandado por Galvão Bueno e Karine Alves. No entanto, ela foi a quarta eliminada no programa.

