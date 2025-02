Flamengo encaminha acerto com Jorginho para o meio do ano

O Flamengo está bem perto de fechar a contratação do volante Jorginho, do Arsenal. De acordo com informações do jornalista italiano Fabrizio Romano, o Rubro-Negro está perto de selar um acordo com o ítalo-brasileiro para a disputa do Mundial de Clubes, que ocorre em junho deste ano. O contrato do jogador com o Fla será de três anos.

A diretoria carioca tentou fechar um acordo para o volante chegar de forma imediata. No entanto, o negócio se estendeu mais do que esperado. A janela da Inglaterra fecha nesta segunda-feira. Fla e Jorginho chegaram em um acordo após muitas conversas por conta da quantia do salário do atleta.

Sendo assim, o Flamengo agora espera Jorginho no meio do ano já pensando no Mundial de Clubes. Como a temporada europeia acaba em 31 de maio com a final da Champions League, a liberação poderia acontecer antes do fim do contrato, em 30 de junho, justamente para que ele esteja à disposição no torneio dos Estados Unidos.

Jorginho tem contrato com o Arsenal até junho deste ano. Portanto, ele já pode assinar pré-contrato com outro clube. O jogador está nos planos do técnico Mikel Arteta, o que dificultou a negociação. O clube inglês ainda tentou convencê-lo a renovar o contrato, o que não aconteceu. Dessa forma, o caminho ficou livre para o Flamengo para contratá-lo no meio do ano.

O volante, de 33 anos, foi titular e autor de um dos gols da vitória do Arsenal sobre o Girona por 2 a 1, quarta-feira (29), fora de casa, pela Liga dos Campeões. Na temporada 2024/25, Jorginho soma 20 jogos e um gol. Ao todo, ele disputou 72 partidas, fez dois gols e contribuiu com três assistências com a camisa dos Gunners.

