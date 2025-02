Cédric é apresentado no São Paulo e minimiza contrato curto com o clube

O São Paulo apresentou na tarde desta segunda-feira (03/02), o lateral-direito Cédric Soares. O português assinou um contrato de três meses, que poderá ser renovado através de metas estabelecidas. Contudo, o jogador minimizou o vínculo curto e diz querer pensar semana a semana para ganhar chances no Tricolor.

“Vamos pensar semana a semana, contrato é uma referência, mas não é algo que eu, como jogador, me preocupo muito. Vai depender do meu trabalho, do que acontece em campo, mas isso é encarar semana a semana”, disse Cédric.

O lateral tem treinado no clube desde a semana passada, mas ele não deve atuar contra o Mirassol nesta quarta-feira (05/02). No último fim de semana, o técnico Luis Zubeldía avisou que teria “cautela” em colocá-lo em campo, dado o longo tempo sem jogar.

“Eu estava treinando em Portugal, mas surgiu essa oportunidade de treinar em nível mais alto em um clube como o São Paulo. Não tive dúvidas, vim com a possibilidade de treinar em nível mais alto, estou melhorando fisicamente, as condições têm sido excelentes, o grupo tem sido incrível comigo”, falou o lateral.

Por fim, Cédric Soares disse que não se assusta com o calendário brasileiro. Pelo contrário, o português vê com bons olhos muitas partidas para que ele consiga atuar o máximo pelo São Paulo.

“É importante eu voltar a jogar com regularidade, aqui no Brasil tem essa possibilidade porque há muito jogo, a cada três dias. Vejo as coisas com muito bons olhos, adoro estar em jogo, três em três dias. É dificil para o atleta, mas por outro lado, é o que faz o atleta feliz. Por isso encaro de forma positiva”, finalizou o português.

