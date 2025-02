Roger reconhece Inter com dificuldades de garantir o triunfo e exalta postura: ???Achamos a solução???

O Inter assegurou o seu terceiro triunfo consecutivo ao superar o Avenida por 1 a 0, no último domingo (02/02), no Beira-Rio. A vitória no duelo pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho permitiu ao Colorado a manter sua invencibilidade no torneio. Ainda por cima se isolou na liderança do Grupo B, com 10 pontos devido à derrota do Caxias para o Juventude.

O resultado foi o ponto positivo do embate, já que a equipe não demonstrou eficiência em converter a maior parte das suas oportunidades. Apesar do domínio do Internacional, a equipe converteu apenas uma das chances que teve. Roger Machado confessou que o seu time apresentou dificuldades, mas exaltou a postura do Colorado ao encontrar uma maneira de superar os empecilhos.

“Foi um jogo dentro da dificuldade. Procuramos as alternativas a nossa disposição para mudar um pouco o panorama e a característica que, depois de um primeiro tempo em 0 a 0, precisávamos ter. Esse tipo de jogo vai ser decidido em chutes de média distância, no desequilíbrio dos jogadores de lado, no pouco espaço que tem. Esse pouco espaço não conseguimos utilizar bem. Mas achamos a solução para vencer, é o momento de recuperação da temporada”, explicou o comandante.

Treinador do Inter justifica rendimento da equipe

Com o triunfo, o Inter emplacou três vitórias em quatro rodadas do Estadual, além de assegurar uma vantagem de quatro pontos do segundo colocado, o Caxias. O treinador admitiu que a performance do Internacional poderia ser melhor neste começo de temporada. Porém, indicou a curta pré-temporada, calendário enxuto e o pouco ritmo de jogo como razões que interferem no nível de atuação.

“(Rendimento da equipe) Pode estar dentro do esperado, pela retomada do ano, no sentido de que enfrentamos nos campeonatos regionais dificuldades diferentes dos outros campeonatos, onde os adversários vão te dar mais campo, que vão te atacar mais”, analisou Roger Machado.

“Poderia estar um nível acima? Penso que sim, mas pelo começo vamos buscando esses pontos importantes, achando alternativas dentro da dificuldade que temos nesse momento. Porque para mim, é circunstancial e é momentânea”, finalizou o técnico.

O Inter volta a campo para enfrentar o Brasil de Pelotas, na próxima quarta-feira (05/02), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho.

