Flamengo recebe quantia ‘extra’ após título da Supercopa; entenda

O Flamengo embolsou uma quantia milionária após confirmar o título da Supercopa do Brasil. Além do prêmio de R$ 12 milhões pago pela CBF pela conquista, o Rubro-Negro ainda ganhou um bônus “extra” da Conmebol nesta segunda-feira (3). Em comunicado, a Confederação Sul-Americana de Futebol informou que enviou ao Fla uma bonificação de US$ 1 milhão (R$ 5,82 milhões) pelo título.

A entidade também salientou que o prêmio tem o objetivo de “aumentar a competitividade dos torneios locais” e “fortalecer os clubes”.

“Deste modo, a Conmebol não só buscar elevar a qualidade de suas competições, mas também contribuir de maneira decisiva a melhorar os torneios de cada país, tornando cada um deles mais atrativo e competitivo, além de reconhecer o mérito esportivo dos campeões com esse prêmio”, escreveu a Confederação.

A premiação, aliás, é um valor já acordado com todas as dez federações sul-americanas que fazem parte, chamadas de Associação Membro. A entidade define que esse valor seja pago a um campeão nacional de cada um dos países. No caso, a CBF definiu que a Supercopa Rei teria esse “plus” na premiação. O montante, aliás, é referente a 2024.

Por fim, é o terceiro título de Supercopa do Flamengo desde o retorno da competição em 2020. Neste sentido, o Rubro-Negro se isola ainda mais como o time que mais venceu o torneio, sendo o único a sagrar-se campeão mais de uma vez.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.