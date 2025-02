Vasco atinge maior sequência invicta desde 2022

Apesar do tropeço contra o Volta Redonda, no último sábado (1º), em empate na bacia das almas por 2 a 2, o Vasco chegou aos dez jogos sem perder. Garante, assim, sua principal sequência invicta desde 2022.

O período leva em consideração as últimas três rodadas do Brasileirão de 2024, onde o Cruz-Maltino empatou uma e venceu duas. No atual Campeonato Carioca, já são sete rodadas sem perder, sendo a única equipe invicta até o momento na competição. Dessa forma, o Vasco não perde desde a 35ª rodada do Brasileirão, quando levou 3 a 1 do Corinthians, na NeoQuímica Arena, em novembro.

LEIA MAIS: Raio-x dos gols de Vegetti pelo Vasco; números impressionam

São, assim, cinco vitórias e cinco empates no período. Os triunfos foram contra Atlético-MG e Cuiabá, pelo Brasileiro, e Madureira, Portuguesa e Maricá pela Taça Guanabara 2025. Já os empates foram contra Cuiabá (BR-24), Nova Iguaçu, Bangu, Boavista e Volta Redonda.

A última vez que o Vasco ficou essa quantidade de partidas sem revés fora em 2022. Na ocasião, o time havia se despedido do Campeonato Carioca com duas derrotas na semifinal para o Flamengo. Posteriormente, estreou na Série B e passou as 14 primeiras rodadas sem perder. Foram seis empates e oito vitórias no período, com o time de São Januário conhecendo sua primeira derrota apenas na 15ª rodada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.