Goleiro Walter é anunciado pelo Mirassol até o final da atual temporada

Nesta segunda-feira (03), o Mirassol, novato na elite do futebol brasileiro, anunciou a contratação do goleiro Walter. Aos 37 anos, ele foi apresentado no CT do Leão e disputará posição com Alex Muralha, titular da meta há pelo menos duas temporadas no clube do interior de São Paulo.

O vínculo de Walter com o Mirassol vai até o final de 2025. Esse é apenas o terceiro clube do goleiro em sua carreira. Anteriormente, ele defendeu o Corinthians por mais de 10 anos, antes de se transferir para o Cuiabá. Com o rebaixamento da equipe do Mato Grosso, saiu e procurou um novo destino.

Durante sua apresentação, Walter falou sobre a disputa na meta do Mirassol, que disputará o Campeonato Brasileiro da Série A pela primeira vez.

“Hoje temos o Muralha e o Thomazella, que são grandes goleiros. Vou conhecer todos que estão no elenco, mas a amizade se leva para o resto da vida. Se um puder auxiliar o outro, o nível vai aumentar, e estamos aqui não só para nós, mas para o clube”, disse o goleiro.

“A expectativa é imensa. Estou lidando com grandes jogadores, tanto da comissão quanto da parte estrutural do clube, sendo muito grande. Estou feliz e podem ter certeza de que venho com muita dedicação e garra. Se vou jogar ou não, é outra situação. A gente sabe que é difícil ser goleiro no futebol brasileiro; a cobrança é muito grande. Quando um consegue ajudar o outro, todos crescem”, concluiu Walter.

No Paulistão, o Mirassol é líder do seu grupo, com cinco vitórias e uma derrota. Assim, enfrentará o São Paulo na quarta-feira (05).

