Ramon enaltece chance no Internacional: ???Não pensei duas vezes???

O Internacional promoveu a apresentação do lateral-esquerdo Ramon nesta segunda-feira (03/02), na sala de imprensa do Beira-Rio. O atleta vai usar a camisa 2 no Colorado e exaltou a oportunidade de defender a equipe.

“É uma equipe que qualquer jogador quer estar. Eu falei que queria estar aqui, queria chegar logo, estava ansioso. Agora é dar o meu melhor dentro de campo e ajudar sempre o Inter. Não pensei duas vezes, queria estar no Inter, queria vir jogar aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui. Espero ajudar ao máximo meus companheiros, estou aqui para aprender também com grandes jogadores. Eles me receberam muito bem”, enalteceu Ramon.

Posteriormente, ele comentou a expectativa de estrear pelo Inter no clássico com o Grêmio, no próximo sábado (8).

“Todo mundo pensa e sonha em jogar um Gre-Nal. Se eu estiver apto, ficarei muito feliz. Todo mundo fala e tem vontade de jogar e comigo não é diferente”, acrescentou o lateral-esquerdo.

Concorrência pela titularidade na lateral esquerda do Internacional

A princípio, Ramon chega ao Colorado como uma opção para Bernabei, que se consolidou como titular da lateral esquerda no segundo semestre do ano passado. Até porque a outra alternativa para a posição é Pablo, jovem oriundo das categorias de base e sem experiência no time principal.

Assim, Ramon frisou que a prioridade na concorrência entre eles será o benefício do Inter e que vai ser uma briga saudável pela vaga entre os 11 iniciais.

“Bernabei foi o melhor lateral do Brasileirão, vai ser uma disputa sadia, tudo em prol do clube. Ele já me orientou em situações que o Roger gosta. No final, é tudo pelo melhor do Inter”, finalizou.

O Internacional adquiriu o lateral-esquerdo em definitivo, pois se comprometeu a desembolsar 1,5 milhão de euros (quase R$ 9 milhões na cotação atual) ao Olympiacos, da Grécia.

