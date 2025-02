Ex-jogador do Bournemouth ‘luta pela vida’ após grave acidente

O jogador Jordan Cheidozie, com passagem pelo Bournemouth, está em coma controlado após um grave acidente no último sábado, 1º de fevereiro. Atualmente no Bashley FC, da Inglaterra, o jogador de 30 anos foi atropelado e sofreu fraturas “transformadoras de vida e potencialmente fatais”, de acordo com o Hospital de Southampton.

Chiedozie estava voltando da derrota do clube na Liga Sul, em Tavistock, com o fisioterapeuta do Bashley quando o pneu do carro supostamente furou. Eles pararam o veículo no acostamento, e Jordan acabou fortemente atingido por outro automóvel no momento em que descia para averiguar o ocorrido. O atleta precisou ser levado às pressas ao hospital com múltiplas fraturas.

O motorista que o atropelou acabou preso por suposta “direção sob efeito de álcool, causando ferimentos graves por condução perigosa”. O caso segue em investigação.

Jordan permanece em coma controlado, mas a situação é extremamente delicada e precisa de monitoramento. O fisioterapeuta Reighan não sofreu lesões, mas fontes indicam que ele está em estado de choque e sendo observado por profissionais.

Passagem pelo Bournemouth

Filho do ex-atacante do Tottenham, John, Chiedozie defendeu as categorias de base do Bournemouth entre 2007 e 2012, mas nunca chegou a atuar no profissional. Isso porque acabou negociado com o Poole Town, da Inglaterra, quando estava no U21. O jogador de 30 anos só defendeu clubes ingleses na carreira e chegou ao Bashley no meio do ano passado, em 2024.

Bashley FC emite nota

“TODOS ligados ao Bashley Football Club estão devastados com a notícia de que nosso jogador Jordan Chiedozie está atualmente no hospital com ferimentos “transformadores de vida e potencialmente fatais”, após um grave acidente de carro.

(…) Os pensamentos e orações de todos no clube estão com Jordan e sua família, e, claro, com Reighan, neste que é um momento difícil para todos ligados ao Bashley FC.

Em vista da seriedade da situação, o clube solicitou à Southern League que a partida em casa programada para terça-feira contra o Thatcham Town fosse adiada. A Southern League respeitosamente concordou com o pedido.

“Os companheiros de Jordan estão compreensivelmente em pedaços e tenho certeza de que não gostariam de jogar tão cedo depois desse terrível acidente, e em tais circunstâncias eu certamente não gostaria de dar uma palestra de equipe. Portanto, solicitamos o adiamento da partida de terça-feira”.

O presidente do clube, Steve Lewis, também se manifestou. “Nossa família do futebol Bashley está com o coração partido por esta notícia e ainda está tentando lidar com os trágicos eventos que ocorreram após nosso jogo no sábado. Estamos todos juntos desejando a Jordan e Reighan o mais profundo amor e votos de felicidades”.

Clubes prestam solidariedade

The thoughts and prayers from everyone at Poole Town FC are with Jordan Chiedozie and his family after he was involved in a serious car crash on Saturday evening. Stay strong Jordan?? https://t.co/DZl96XiNWi — Poole Town FC ???? (@PooleTownFC) February 3, 2025

Following the report of the serious crash on the M27 involving @FootballBashley members Jordan Chiedozie and Reighan Taylor on Saturday evening our thoughts go out to both of them and their families. — Lymington Town FC (@lymingtontownfc) February 3, 2025

Everyone at Concord Rangers Football Club extends their heartfelt thoughts and prayers to Jordan Chiedozie, his family, friends and all @FootballBashley at this tough time ???????? — Concord Rangers FC (@ConcordRangers) February 3, 2025

