Atlético inicia semana decisiva para classificação no Campeonato Mineiro

O mês de fevereiro chegou e, para o Atlético, a temporada já entra em uma fase decisiva. O Galo entra em campo nesta terça-feira (4) contra o Athletic, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, em busca de uma vitória essencial.

Caso vença o time de São João Del Rei e conte com tropeços de Tombense e Betim, o Atlético alcança a liderança do Grupo A.

Entretanto, em caso de empate ou derrota, a equipe do técnico Cuca ficará pressionada, precisando de um bom resultado no clássico contra o Cruzeiro, no domingo (9), às 16h (de Brasília), também no Mineirão, onde jogará como visitante.

O treinador Cuca já afirmou que o objetivo é vencer todas as partidas restantes até o fim do primeiro turno para garantir a classificação.

“Precisamos ganhar as quatro partidas. Essa é a meta que estabelecemos com os jogadores, para nos classificarmos sem depender de outros resultados. Ainda não perdemos no campeonato, mas também não conseguimos vencer”, disse Cuca após o clássico contra o América.

Vale lembrar que, para avançar à próxima fase do Campeonato Mineiro, o Atlético precisa terminar como líder de seu grupo ou ser o melhor segundo colocado. Atualmente, a equipe não ocupa nenhuma dessas posições.