Grêmio encaminha acerto com o Anderlecht pelo atacante Francis Amuzu

O Grêmio recebeu a sinalização positiva do atacante Francis Amuzu para avançar em desfecho nas tratativas nesta segunda-feira (03/02). A investida do Tricolor Gaúcho foi de 1,2 milhão de euros (pouco mais de R$ 7 milhões na cotação atual) ao Anderlecht, da Bélgica, em um contrato de dois anos. A oferta salarial do Imortal era de dois milhões de dólares por temporada (o equivalente a R$ 1 milhão mensal na cotação atual). A informação é do jornalista belga Sacha Tavolieri.

Inicialmente, o planejamento era que Amuzu fosse ao Brasil. Contudo, o Napoli, da Itália, demonstrou interesse no atacante. O atual líder do campeonato local ofereceu um contrato de três temporadas, além de uma remuneração semelhante já a que recebe no Anderlecht. Mesmo assim, Amuzu preferiu fechar com o Imortal. Os Azzurri (Os Azuis na tradução do italiano para o português) demonstraram estar dispostos a desembolsar entre 1,5 milhão a 2 milhões de euros (entre R$ 9 milhões a R$ 12 milhões na cotação atual). Isso porque em um primeiro momento, a intenção do clube italiano era fechar com um atacante de velocidade por empréstimo.

