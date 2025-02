De longe, Leonardo Jardim busca informações sobre o Cruzeiro

Leonardo Jardim está próximo de ser o novo treinador do Cruzeiro - (crédito: Foto: Miguel Riopa/AFP via Getty Images)

O técnico português Leonardo Jardim, muito próximo de ser anunciado como novo treinador do Cruzeiro, ainda está distante de sua chegada oficial, pois sua despedida do Al Ain, dos Emirados Árabes, está marcada para esta terça-feira (4). No entanto, ele já está se dedicando ao planejamento para sua nova jornada à frente do clube celeste.

Mesmo estando nos Emirados Árabes, Jardim já começou a buscar informações detalhadas sobre o elenco do Cruzeiro. Ele já sabe que a Raposa conta com atletas de grande potencial e tem clareza sobre as áreas que precisará fortalecer para aprimorar o time.

Além disso, o treinador também se aprofundou no estilo de trabalho da diretoria do Cruzeiro. Ele já está familiarizado com o perfil do CEO Alexandre Mattos e do proprietário da SAF azul celeste, Pedro Lourenço.

A previsão é que Leonardo Jardim chegue a Belo Horizonte até o próximo sábado (8) para dar início aos seus trabalhos com a equipe celeste.

Além disso, o novo técnico terá a oportunidade de acompanhar um clássico mineiro de perto, já que Cruzeiro e Atlético se enfrentam no domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

