São Paulo lança novo uniforme para a temporada 2025

Lugano, Mineiro e Josué foram para o Japão realizar as primeiras fotos do novo uniforme Tricolor - (crédito: Foto: Divulgação/São Paulo)

O São Paulo lançou nesta segunda-feira (03), o seu uniforme para a temporada. A camisa número 01, única peça divulgada até aqui, possui homenagens e referências ao tricampeonato mundial, que completa 20 anos em 2025.

Para o lançamento da camisa, o Tricolor enviou três ídolos que fizeram parte da conquista para o Japão. Diego Lugano, Mineiro e Josué participaram do vídeo de divulgação, gravado em terras japonesas, e posaram para as primeiras fotos do uniforme tricolor.

A camisa possui algumas referências e homenagens à conquista. Na parte de trás da gola, está escrito “26:03”, minuto exato em que Mineiro marcou o gol do título contra o Liverpool. Na parte de trás da barra, há um selo com a frase: “Um é pouco. Dois é bom. Três só o São Paulo”. Além disso, no verso da camisa, na parte de trás do escudo, está escrito, em japonês: “São Paulo FC, tu és forte, tu és grande”, em referência ao hino do Tricolor.

A nova camisa já está à venda através das lojas virtuais. Na terça-feira (04), começam as vendas nos pontos físicos da New Balance e do clube, e, no dia 06, em lojas parceiras. O valor será de R$ 499,00 na versão jogador, R$ 399,00 na versão torcedor e R$ 349,99 na versão feminina e R$ 329,99 na versão juvenil.

