Atlético x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

A temporada do futebol brasileiro mal começou, e o Atlético já tem decisões pela frente. Uma delas é contra o Athletic, nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Afinal, com início ruim no Estadual, o técnico Cuca colocou como meta vencer todos os jogos até o fim da primeira fase. Essa é a conta feita pelo técnico Cuca para alcançar as semifinais.

“Precisamos ganhar as quatro partidas. Essa é a meta que estabelecemos com os jogadores, para nos classificarmos sem depender de outros resultados. Ainda não perdemos no campeonato, mas também não conseguimos vencer”, disse Cuca após o clássico contra o América. A primeira parte o Galo já garantiu, ao bater o Villa Nova, por 1 a 0, no sábado.

Para avançar à próxima fase do Estadual, o Atlético precisa terminar como líder de seu grupo ou ser o melhor segundo colocado. Sem ocupar nenhuma dessas posições, portanto, o Galo mira uma vitória sobre o Athletic para garantir vaga na próxima fase.

Onde assistir

O canal Premiere transmitirá o jogo.

Como chega o Atlético

Cada partida é única para o Galo neste momento. No entanto, a comissão técnica terá de avaliar uma situação em especial. O zagueiro Lyanco está pendurado com dois cartões amarelos. Caso leve o terceiro, contra o Athletic, ele ficará fora do duelo contra o Cruzeiro, no próximo fim de semana.

Assim, a tendência é a de que o treinador coloque Bruno Fuchs na vaga para evitar o risco de perder seu zagueiro titular para o clássico importante diante da Raposa. O Galo tem ainda três jogadores no departamento médico: Patrick Silva (recondicionamento físico), Caio Maia (ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho direito) e Cadu (cirurgia no joelho direito).

Como chega o Athletic

O clube de São João Del Rei chega para a partida sem problemas para o duelo. O time de Roger Machado está completo em busca de manter sua atual situação na tabela. O Athletic carrega a melhor campanha da primeira fase da competição até o momento, com 12 pontos somados, sendo quatro vitórias e uma derrota, campanha com 11 gols marcados e quatro sofridos. O rendimento, aliás, supera o Cruzeiro, que tem 10 somados, além do América que tem 11.

ATLÉTICO X ATHLETIC

6ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 04/02/2025 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

Atlético: Everson; Natanael, Lyanco (Bruno Fuchs ou Igor Rabello), Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino, Gustavo Scarpa e Rubens (Bernard ou Cuello); Júnior Santos e Hulk. Técnico: Cuca

Athletic: Jefferson; Douglas, Edson Miranda (Matheus Mega), Sidimar e Yuri; Diego Fumaça (Rafael Conceição), Wallisson Luiz e David Braga; Mateus Gonçalves (Welinton), Lincoln e Gustavão. Técnico: Roger Silva.

Árbitro: André Luiz

Assistentes: Pablo Almeida Costa e Emílio Junio Nascimento

VAR: Wagner Reway