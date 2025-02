Betinho Marques – Era ‘só’ uma carta de amor para a Olegário Maciel 1516

Na intertextualidade da vida, me peguei a misturar as músicas do viver, a comparar os sonhos de criança ao passar na tal Avenida Olegário Maciel, 1516. Ali era o ponto de maior relevância da minha tenra infância. Receber uma resposta dos Correios com um envelope datado, com selo e o simbolão do Galo era algo para guardar para a eternidade.

Pois é! Um novo tempo chegou e está tudo bem. As cartas mudaram, agora nem mais são e-mails, são “zaps”, estão nas nuvens. Não quero, nem tenho pretensão de brigar com a evolução, até porque o estádio do Galo de hoje é uma continuação do Antônio Carlos. É inerente ao relógio da vida cambiar: as coisas mudam.

Porém, meu coração hoje chorou mais uma vez. Não é uma tristeza, é uma nostalgia. Foi sobre ver meu avô naquela sede, minha família nas filas vendendo até almoço por um jogo, o quarteirão cercado e entupido de gente na busca por um ingresso daquele jogo importante… Foi como se uma música da nossa vida passasse e tocasse por aquele ponto de BH. É como se toda coisa boa da vida tivesse presente naquela terra sacra onde está fincada parte da nossa alma, da nossa existência.

Sede da Olegário

Saber que haverá o cuidado com a memória, por gente que entende e está imbuída neste catálogo da vida atleticana e de Minas Gerais, deixa o coração mais afagado e tranquilo. A preservação dos dias de luta do povo Alvinegro, diante do seu distintivo sagrado, é uma obrigação existencial. Todo mundo na vida deveria, pelo menos uma vez na vida, ver um Beatle tocar e a torcida do Atlético feliz.

Pela Olegário Maciel 1.516 passaram vidas, amores, choros copiosos entre alegrias e tristezas, sabores. Houve de tudo. Houve gargalhadas, gritos de desespero, ranger de dentes e libertação, o Galo tem este sal da vida, o Galo é bíblico.

Pela imponente sede do Atlético amizades se formaram e nunca acabaram. Por tantas fotos, troféus e memórias bateu uma saudade imensa do que a gente “SÓ” viveu. Deu um nó na garganta, uma vontade de gritar Galo e abraçar todo amor que ja “avuou” para a o infinito. Pela imortalidade de Kafunga, pelo Galo que personificou-se em Zé do Monte, um novo tempo chegou e que a história seguirá sendo contada em outro lugar já sagrado, a Arena MRV.

Um novo tempo

Apenas permitam a saudade daquilo tudo que a gente “SÓ” viveu. Da moeda que alguém inteirou naquela bilheteria, do ingresso físico que a gente trocou, amassou e nele desaguou, chorou e coleciona, feliz foi quem recebeu, um dia, uma carta de amor da Olegário Maciel 1516. Quem chegou por agora, apenas nos permita limpar o para-brisa e aliviar o peito da saudade daquilo tudo que a gente viveu.

Um novo tempo chegou e Deus nos permitirá compartilhar lindas mensagens na nuvem, mas a carta da Olegário Maciel 1516, só quem recebeu sabe o tamanho dessa história para contar.

Já dizia Ivan Lins:

No novo tempo

Apesar dos perigos

A gente se encontra

Cantando na praça

Fazendo pirraça Pra sobreviver, ah

Pra sobreviver

Pra sobreviver

Saudade

A sede do Galo mudou de posição física. A nova casa, linda, chegou. Mas a memória daquele envelope, daquela fila, naquela festa, isso tem sabor de almoço de domingo com saudade, tem cheiro de eternidade. Perdoem-me, estou aprendendo a lidar com a saudade daquilo que a gente “só” viveu. Ah, aquele envelope timbrado… Confesso que escrevendo parei, solucei algumas vezes e chorei largado.

Mas que fique claro: a casa nova é linda. Afinal, lutamos por este momento com unhas, dentes e a alma que saiu do corpo desde o Ferreyra. A Arena MRV já tem quase tudo que a gente sonhava, mas a saudade, às vezes, é inevitável, engasga.

Galo, som, sol e sal é fundamental

