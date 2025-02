Hugo Souza destaca cansaço e estudo para garantir vitória do Corinthians

O Corinthians conseguiu mais uma vitória no Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira (03), o Timão venceu o Novorizontino por 1 a 0, com gol de Alex Santana. Além do artilheiro da partida, Hugo Souza também saiu como um herói do triunfo, após defender um pênalti.

Após a partida, o goleiro disse estar feliz com o bom jogo realizado. Além disso, disse estar muito cansado. Hugo começou como titular nos últimos três jogos do Corinthians, todos realizados em menos de uma semana.

“Fui feliz em fazer uma grande partida, mas temos que dar os parabéns a toda equipe. Estou bem cansado, no final do jogo a perna pesou, estava com dificuldade, mas jogar no Corinthians não tem essa. Nosso objetivo é maior do que o calendário, vamos fazer o que tiver que fazer”, ressaltou.

No lance capital da partida, Hugo colocou à frente o estudo. Pablo Dyego, que perdeu a penalidade, já havia marcado contra o Palmeiras, o que ajudou o goleiro alvinegro. O arqueiro se mostrou tranquilo e feliz por ajudar o time.

“Fui feliz em defender o pênalti. Me sinto à vontade, fico tranquilo, a responsabilidade maior é do batedor. Estudo também, fui feliz em fazer a defesa e ajudar a equipe”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.