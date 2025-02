Neymar Jr. entra para o mercado bilionário de suplementos e lança sua nova marca

Até mesmo Neymar decidiu surfar no impacto comercial de seu retorno ao Santos para divulgar uma novidade especial aos fãs. O craque usou suas redes sociais para anunciar o lançamento da Next10, marca de suplementos alimentares voltada para atletas e entusiastas do esporte, na qual ele figura como um dos criadores do negócio.

No vídeo, publicado nesta segunda, 3 de fevereiro, o jogador convidou seus seguidores a conhecerem os produtos de sua nova investida, e abriu oficialmente a fase de pré-vendas dos itens da nova linha.

“Estou passando aqui para dividir algo muito importante com vocês. Estamos lançando a NEXT10. Com toda minha visão para criar o suplemento ideal feito para quem deseja se tornar o número 10 da própria vida. Estou muito animado”, anunciou o craque.

O perfil da marca já supera os 14 mil seguidores no Instagram – há cerca de 15 horas do lançamento. Os produtos que estão em fase de pré-venda variam entre barras de proteínas, creatina, Gummy e Morning Shot (combinação de creatina, glutamina e vitamina nos sabores de tangerina e limão). Há, ainda, o Multivitamínico Kids para criançada.

Lançamento ‘NEXT10’

A imagem do astro aparece nas embalagens de todos produtos da marca, que estão disponíveis exclusivamente no site oficial da Nexto10. A criação adota o lema “Merecido, jamais dado”, inspirado na trajetória do ídolo santista, com objetivo de promover uma mentalidade de alta performance para incentivar cada pessoa a se tornar o camisa 10 da própria vida.

A Next10 nasce propondo um novo conceito de suplementos, com produtos práticos e modernos para serem consumidos diariamente. Mirando consumidores que buscam energia e bem-estar para a alcançar sua melhor versão no dia a dia, a marca, de distribuição nacional, conta com suplementos que trazem energia, resistência tanto para treinos e prática esportiva quanto para rotinas mais exigentes.

A marca entra para um mercado em plena ascensão. Um estudo publicado em 2024 pela Future Market Insights (FMI) aponta que o mercado global de suplementos deve ultrapassar R$ 1,25 trilhão em 2025. De acordo com a Euromonitor, o Brasil já aparece como o quinto maior mercado de suplementos no mundo, sendo o terceiro no consumo de creatina, um dos produtos da Next10.

De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (ABIAD’), as vendas desses produtos subiram 75% de 2018 até 2023. É de olho nesses números que Neymar Jr., acostumado ao poker, está apostando suas fichas.

“Sempre acreditei na importância da nutrição e do cuidado com o corpo. A Next10 reflete minha paixão por esportes, saúde e superação. Então, quero apoiar atletas e pessoas de todas as áreas a alcançarem seus objetivos e se sentirem melhores a cada dia”, declarou Neymar.

Preços

Os preços variam de acordo com o produto. Uma barra de proteína custa R$ 6,69 em consumo único ou R$ 79,90 na caixa com 12 unidades – em valor promocional de pré-lançamento. A creatina em sachê saiu de R$ 139,90 para R$ 99,90, já no pote está à venda por R$ 69,90.

Impacto comercial de Neymar

O regresso à Vila Belmiro movimentou diversos setores no Brasil. Houve, por exemplo, um aumento de 200% na busca por passagens para Santos em período de jogos. O impacto digital é estrondoso, com um aumento de 4,5 milhões de seguidores nas contas oficiais do Peixe, além da marca de 70 mil sócios. Os números antes não chegavam à marca de 47 mil.

De acordo com o Lance!, o Peixe ainda recebeu, nesse curto período, ofertas de mais de dez empresas interessadas em formar parceria. A fintech de seguros automotivos Loovi ocupava inicialmente um espaço de R$ 600 mil na camisa do Santos, agora aumentou para R$ 3 milhões – valorização de 400%.

