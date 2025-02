Estêvão desencanta após ‘bronca’ de Abel e cresce às vésperas do Dérbi

Principal jogador do atual elenco do Palmeiras, Estêvão demorou, mas desencantou na temporada. Ele marcou um dos gols na goleada em cima do Guarani, no último domingo (02/02), algo que aumentou a moral do atacante, justamente próximo de um jogo importante. Afinal, o Verdão terá pela frente o arquirrival Corinthians na próxima quinta-feira (06/02), no Allianz Parque.

Contudo, o gol sai justamente após um ”puxão de orelha” de Abel Ferreira. Após o empate sem gols contra o RB Bragantino, o técnico português falou que o atacante passava por um momento de oscilação, onde suas jogadas não estavam dando certo. Além disso, o treinador foi enfático ao dizer que a joia precisava ser mais objetiva e chamou-lhe a atenção para que não ficasse driblando tanto.

“É só ele não ter que driblar o defensor três vezes. Depois do primeiro drible, tem que fazer coisas. Tirou o defensor da frente, ou tem que cruzar, ou passar ou finalizar. Não precisa driblar o defensor três vezes, até porque se fizer isso o adversário vai pôr mais gente dentro da área. Precisamos só que ele utilize toda a capacidade que tem e, depois de limpar o marcador, fazer coisas. Depois a área está toda ocupada e cheia de adversários. É só isso, simplificar um pouco mais o jogo dele”, disse Abel.

No entanto, após o jogo contra o Guarani, Abel mostrou certo descontentamento com a interpretação de sua ”bronca”.

“Fizeram títulos a dizer que treinador detonou o Estêvão. Não, o treinador não detona ninguém. O treinador educa, ensina, procura usar todos os meios e recursos que tem para tirar o máximo dos jogadores. Como foi o estevão hoje? Gostou do Estêvão hoje? Eu também gostei. Se gostei do último jogo, não gostei. E não tenho problema nenhum em dizer primeiro na cara deles, de todos, quando gosto e quando não gosto. Eu mesmo quando critico tenho respeito naquilo que faço”, falou o treinador.

Estêvão cresce às vésperas do dérbi

Contra o Guarani, Estêvão voltou a mostra o motivo de ser o protagonista da equipe. A retomada do atacante, aliás, acontece justamente às vésperas do clássico contra o Corinthians. Na próxima quinta-feira, o Palmeiras recebe o rival no Allianz Parque, às 20h. Ele é a grande esperança do Verdão para sair com a vitória.

