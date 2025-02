Riquelme pede passagem no Fluminense, mas Mano explica posicionamento do jovem

Mano Menezes enfrenta pressão por causa dos maus resultados do Fluminense no início de 2025 - (crédito: Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)

Desde que o Campeonato Carioca de 2025 começou, Riquelme Felipe mostra credenciais para brigar pela titularidade no Fluminense e tem esbanjado talento e personalidade. Apesar de ter apenas 17 anos, o jogador voltou a ser decisivo e iniciou o lance do gol de empate contra o Boavista, que evitou a derrota da equipe no Maracanã.

No entanto, na última coletiva, o técnico Mano Menezes explicou que o jovem atua na mesma faixa de campo de Jhon Arias, pelo lado direito. Ele, porém, afirmou que, aos poucos, irá modificar a equipe para encaixá-lo e que o atleta está na fase de transição para os profissionais, junto de Isaque.

“Riquelme joga preferencialmente pelo flanco direito, ali joga o Arias. Vamos aos poucos modificando a equipe para encaixar e ter o melhor. Os treinadores sempre querem isso. Sabemos que ele está bem, sendo decisivo quando entra. Colocamos o Isaque porque ele faz a função (de 10) e recolocamos Arias no lugar dele”, disse.

Além disso, ao ser questionado se o colombiano pode ser deslocado para a esquerda, onde ele se destacou na chegada ao Tricolor, o comandante disse que o atleta se disse mais confortável pela direita.

Tricolor precisa reagir

Diante do cenário em que a equipe tem apenas uma vitória em sete rodadas, não colocar o jovem pode se voltar contra o técnico. O time se complicou de vez e terá dois clássicos, contra Vasco e Flamengo, na sequência para tentar uma arrancada final na Taça Guanabara.

Por fim, resta saber se o treinador tentará encaixar Riquelme desde o início contra o Cruz-Maltino, nesta quarta (5), às 21h30 (Brasília), no Mané Garrincha. Sem Paulo Henrique Ganso, com uma leve miocardite, o time perde ainda mais poder de fogo e criatividade e tem um dos piores ataques do campeonato.

