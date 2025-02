Cruzeiro anuncia a contratação de Leonardo Jardim

O Cruzeiro anunciou nesta terça-feira (04/02), Léo Jardim, que será o novo técnico da equipe nesta temporada. O português acertou um contrato até dezembro de 2026 com a Raposa e é esperado em Belo Horizonte no sábado (08/02), para assinar o vínculo. Ele chega para substituir Fernando Diniz, demitido após um começo ruim com o time em 2025.

O treinador português rescindiu contrato com o Al Ain, dos Emirados Árabes, horas após a derrota de virada por 2 a 1 para o Al-Rayyan, pela Liga dos Campeões da Ásia, nesta segunda-feira (03/02). Com o caminho livre, o Cruzeiro se acertou rapidamente com o comandante.

Com o treinador, chegam ao Cruzeiro o auxiliar Antonio Vieira, além dos analistas Diogo Dias e José Barros. Além disso, o novo técnico acompanhará de perto um clássico, já que Cruzeiro e Atlético se enfrentam no domingo (9), às 16h (de Brasília), no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro.

Leonardo Jardim tinha um contrato curto com Al Ain , válido até o próximo Mundial de Clubes, no meio do ano. Um projeto de longo prazo apresentado ao treinador português e com um time competitivo pesaram no acerto com o Cruzeiro.

Na carreira, Leonardo Jardim acumula títulos de expressão, sendo o principal deles o Campeonato Francês de 2016/2017, quando revelou Kylian Mbappé para o mundo. Além disso, montou um grande time com Falcao Garcia, Fabinho e Bernardo Silva. Já em 2021, no Al-Hilal, ele conquistou a Champions League da Ásia, a Liga Saudita e a Supertaça Saudita.

Por fim, ele também trabalhou no Olympiacos, da Grécia, além do Sporting e do Braga, de Portugal. Agora, terá sua primeira experiência no futebol brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.