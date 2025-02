Modelo do OnlyFans desmente Casillas e detalha intimidades com astro: ‘?? melhor no gol’

Claudia Bavel detalha intimidades de relação com Iker Casillas - (crédito: Foto: Reprodução/Instagram)

Enquanto Iker Casillas trata o suposto envolvimento com Claudia Bavel com ironia, a ex-atriz pornô dá detalhes íntimos da relação que, segundo ela, durou cerca de um ano e meio. A modelo do OnlyFans garante que o romance desandou após o ex-atleta, de 43 anos, dar o famoso ‘ghosting’ nela e sumir.

Em declarações avessas às de Casillas, Bavel diz que o relacionamento dos dois “começou com uma amizade” e de forma aberta. A relação avançou e, então, decidiram ‘mudar as regras’ e fechá-la, de modo com que deixassem de ficar com outras pessoas.

“Começamos com uma relação aberta, até que chegamos a um ponto em que a fechamos. O Iker sabe o que está por trás daquelas fotos [no hotel], sinto-me um pouco excluída”, iniciou.

As fotos das quais Claudia se refere são as que vazaram recentemente dos dois em um hotel em Barcelona. A partir desses flagras que começaram os rumores de um possível envolvimento entre eles. Os registros, aliás, repercutiram bastante na imprensa local.

Detalhes expostos

Ainda durante entrevista ao programa ‘De Viernes’, no canal espanhol ‘Telecinco’, Claudia expôs detalhes mais íntimos e românticos do suposto casal. A modelo afirma que Iker chegou a falar de filhos com ela, mas que não correspondia à altura na cama.

“Ele perguntou se eu queria ter filhos com ele. Eu disse que, por causa do meu trabalho, provavelmente não. Ele me explicou que gostaria de voltar a ser pai quando os filhos dele já tivessem uns 15 ou 16 anos”, revelou Claudia.

E completou: “Se me perguntar como Iker faz como amante, diria que ele é melhor como jogador de futebol”.

A versão de Claudia Bavel indica que os dois começaram a se envolver em maio do ano passado. A química causou um grude instantâneo e os dois passaram a se encontrar por todos meses a partir de então. Ela revelou que as coisas começaram a mudar drasticamente a partir do vazamento das fotos em Barcelona.

“Não entendo por que ele não responde a minha última mensagem. Ou por que continua me dando ‘likes’. Continua me seguindo nas redes sociais e não entendo por que ele diz que não via nada de mais nas nossas fotos juntos”, lamentou.

Vida amorosa de Iker Casillas

Iker causou uma comoção coletiva ao confirmar o fim de seu casamento com Sara Carbonero, em março de 2021. Informações à época indicavam para crises excessivas de ciúmes e casos de infidelidade no decorrer da relação.

Houve, também, acusação de problemas com álcool na época em que defendia a meta do Real Madrid. Comentaristas da ‘TV5’ garantiram que o ex-goleiro só parou de beber depois de ter sofrido um infarto quando estava no Porto, de Portugal.

De todo modo, Iker nunca mais assumiu um relacionamento publicamente desde sua separação. Ele, inclusive, mantém proximidade com Sara e chegou a parabenizá-la recentemente pelo aniversário de 41 anos. O ex-atleta fez questão de negar os rumores de envolvimento com Claudia.

“Muito ilustrativas [as fotos]. Reportagem fotográfica espetacular. Diz coisas que não vemos. Não dizem que imagens valem mais do que as palavras?”, ironizou.