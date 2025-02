Casares explica venda de garotos do São Paulo: ‘Oportuna e necessária’

O São Paulo acertou, nos últimos dias, as vendas do atacante William Gomes e do lateral-direito Moreira. A saída dos jogadores não agradou o torcedor que gostaria de ver os garotos mais tempo com a camisa do Tricolor. Contudo, segundo a visão do presidente do clube, Júlio Casares, a transferência era ”necessária”.

O mandatário explicou que o São Paulo corria o risco de ver esses valores caírem durante a temporada em que os jovens formados em Cotia teriam poucas oportunidades no time principal. Assim, surgiu a oportunidade do clube conseguir reforçar seu caixa com atrativos fortes.

“Sabe quem planifica preço? É o mercado. Quando eu vejo gente analisar, claro que queria vender por 20 (milhões de euros), por 25, mas aí você olha quanto teve de minutagem. E por que não jogou antes? Porque não dava”, disse Casares, que prosseguiu.

“Ganhamos a Copa do Brasil com time elencado. Em 2024, quase avançamos na Libertadores, com o time elencado. Os meninos tiveram uma chance aqui e outra ali. Quando você ganha títulos e tem uma sintonia maior com as conquistas, tem uma planificação de lançar mais garotos. E nós não conseguimos que o William tivesse uma minutagem grande, assim como o Moreira”, completou o presidente, em entrevista ao ”ge”.

Casares também confirmou que as vendas aconteceram após conversa com Luis Zubeldía. O treinador afirmou que os dois garotos não receberiam tanto espaço em 2025.

“Eu não tenho culpa de ter assumido um clube com tantas demandas financeiras que nos trazem necessidades. Agora, no caso do William e do Moreira, qual a certeza de que eles teriam mais minutagem no time de hoje. Tudo é conversado com o técnico. Esses dez (milhões) de euros iam cair mais. Foi uma venda possível, oportuna e necessária”, completou.

As vendas do São Paulo

William Gomes foi vendido ao Porto por 9 milhões de euros (R$ 55 milhões). O São Paulo ficou com 20% dos direitos econômicos do jogador e ainda tem direito a mais 1 milhão de euros (cerca de R$ 6 milhões) por metas. Já Moreira, acabou emprestado sem custos ao clube português, com uma cláusula de compra de 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) ao fim do contrato.

Aliás, as duas vendas ajudou o São Paulo a conseguir a liberação imediata de Wendell. O jogador já tinha um pré-contrato com o Tricolor, mas o Porto fazia jogo duro para rescindir com o atleta. Contudo, a saída de William Gome e Moreira facilitou a transferência.

