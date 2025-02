Inter prioriza retomada do desempenho do segundo semestre do ano passado

O Inter encontra-se em situação favorável no Campeonato Gaúcho. Afinal, mantém a invencibilidade após as quatro rodadas do torneio, com três vitórias consecutivas e um empate. Deste modo, lidera o Grupo B, com 10 pontos, porém, ainda não teve performances convincentes, como ocorreu no segundo turno da última edição do Campeonato Brasileiro. A situação é motivo de cobrança da torcida e até mesmo internamente no clube.

Assim, os jogadores e a comissão técnica também mostram insatisfação com este início de temporada somente com bons resultados. As duas partes avaliam que há a necessidade de tempo para recuperar o ritmo de jogo e entrosamento. Deste modo, entendem que a evolução vai ocorrer de forma gradativa.

Nos seus dois últimos compromissos, o Colorado até obteve triunfos diante do São José e Avenida. Entretanto, a equipe demonstrou dificuldade em superar as posturas defensivas dos adversários em um primeiro momento. Apesar disso, o Internacional teve paciência para valorizar a posse de bola, trocar passes e encontrar soluções, mas sem convencer em suas atuações.

O treinador Roger Machado frisou que os resultados são cruciais para o elenco retomar a confiança e conseguir ter uma melhora na sua performance.

“O importante, antes de conseguirmos os ajustes que precisam, é continuar somando pontos. De preferência, os três das vitórias. Gostaríamos de estar no mesmo nível, é claro. Como treinador, tento me manter tranquilo e deixar a ansiedade de lado, mesmo que, por momentos, fique (ansioso)”, detalhou o comandante.

Roger dá preferência a utilização de titulares do Inter

A escolha do técnico foi pela utilização dos seus titulares desde o início da temporada para tentar acelerar esta recuperação da sincronia e entendimento dos movimentos. O planejamento também possibilitou ao Inter construir um cenário vantajoso e ter a possibilidade de poupar seus titulares que antecedem o confronto com o Brasil de Pelotas, que antecede o Gre-Nal.

Com isso, Roger minimizou, a princípio, qualquer possibilidade de que haja uma necessidade de mudanças. Além disso, demonstrou compreensão com o sentimento de parte da torcida

“É natural a ansiedade do torcedor, é o começo. Temos feito exatamente o mesmo. Conseguiremos retomar porque a única diferença no cenário é o começo da temporada e sabemos como impacta”, ressaltou o treinador.

Mesmo assim, o rendimento e efetividade ofensiva são os principais aspectos que o Inter monitora. C0ntra o Avenida, no domingo (2), o Inter conseguiu converter apenas uma chance e somente aos 19 minutos do segundo tempo no duelo contra a equipe de pior campanha até aqui no Estadual. Na oportunidade, o lateral-esquerdo Bernabei tentou finalizar de fora da área e contou com desvio, que encobriu o goleiro visitante.

Frustação evidente

Apesar do resultado satisfatório e o discurso cauteloso, Roger Machado expôs a sua insatisfação durante o jogo. O próprio técnico admitiu que o argentino Bernabei pediu que ele mantivesse a calma. Portanto, a sensação de frustração é mútua. Contudo, a confiança no trabalho construído desde a última temporada e o conhecimento do elenco dão a esperança de um sucesso nesta retomada de atuações convincentes.

“Ansioso eu também fico. O Bernabei pediu para eu ficar um pouco mais calminho à beira do campo porque eu estava mais agitado. Esses jogos são difíceis mesmo e sabemos que o começo da temporada é mais difícil. É retomar o ritmo da lembrança do melhor no nosso momento anterior é o que buscamos jogo a jogo”, finalizou o comandante.

A prioridade do treinador é que o entrosamento e a sincronia das movimentações ocorram de maneira natural. Posteriormente, que as triangulações e jogadas coletivas da última temporada voltem a se sobressair em 2025. O Inter, aliás, terá mais uma chance de progredir, nesta quarta-feira (05/02). Na ocasião, enfrenta o Brasil de Pelotas, às 20h, no Beira-Rio, duelo que antecede o Gre-Nal. O grande dilema é pela utilização dos titulares ou pela preservação para o clássico com o arquirrival.

