América MG x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta quarta-feira (05), Belo Horizonte vai parar, pois o América Mineiro receberá o Cruzeiro no segundo clássico do Campeonato Estadual de 2025. A partida, válida pela sexta rodada da fase de grupos, acontecerá no Independência, a partir das 22h (de Brasília).

Onde assistir

O canal Premiere transmite a partida ao vivo.

Como chega o América-MG

Vice-líder do Grupo B com 11 pontos, apenas um a menos que o Athletic, o Coelho quer surpreender um de seus grandes rivais. O técnico William Batista tem apenas uma dúvida no ataque: David Lopes ou Jonathas. Assim, também conta com a força do seu torcedor em sua arena para somar três pontos.

Como chega o Cruzeiro

Aliás, após a saída de Fernando Diniz, o técnico interino Wesley Carvalho assumiu e conquistou seis pontos em duas rodadas. Agora, terá seu primeiro clássico à frente da equipe. Diferentemente do rival, a dúvida celeste está no gol: Cássio ou Léo Aragão. Na tabela, o Cruzeiro lidera, portanto, o Grupo C com 10 pontos em cinco jogos, quatro a mais que o Aymorés.

AMÉRICA X CRUZEIRO

6ª rodada do Campeonato Mineiro

Data e horário: 05/02/2025 (terça-feira), às 22h (de Brasília)

Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

AMÉRICA: Matheus Mendes; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Felipe Amaral, Cauan Barros e Fernando Elizari; Fabinho, Figueiredo e David Lopes (Jonathas). Técnico: William Batista.

CRUZEIRO: Léo Aragão (Cássio), William, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki (Marlon), Lucas Romero, Matheus Henrique, Matheus Pereira, Marquinhos, Dudu e Gabriel Barbosa. Técnico (interino): Wesley Carvalho.

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Samuel Henrique Soares Silva (MG)

VAR: Michel Patrick Costa Guimarães (MG)

