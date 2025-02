Arrascaeta e Bruno Henrique miram ampliar títulos pelo Flamengo: ‘Queremos mais’

Destaques do Flamengo, Arrascaeta e Bruno Henrique receberam homenagem da diretoria do Flamengo pelo grande número de conquistas pelo clube. No último domingo (2), os dois levantaram mais um troféu pelo Rubro-Negro ao vencerem o Botafogo pela Supercopa do Brasil, em Belém (PA). Ídolos da torcida também não pensam em parar e projetam mais taças para a Gávea.

“É um prazer e orgulho fazer parte desse elenco e ficar tantos anos no Flamengo conquistando coisas importantes. Muito difícil conquistar tudo que temos conquistado com o caminho e legado que estamos deixando dentro e fora do campo. Temos sido autocríticos porque somos um espelho para as crianças fora do campo. Dentro do campo sempre damos o nosso melhor. A torcida me apoia desde que cheguei aqui, quando não estava jogando pediam para jogar. Me deixa feliz. Não podemos sentar e ver o que já fizemos, temos que continuar com a missão de querer mais. O Boto chegou agora e quer ganhar. É mais um ano que vamos ter de correr atras dessas coisas importantes”, destacou Arrascaeta.

“É um privilégio para mim conquistar tantos títulos com a camisa do Flamengo. Desde a minha vinda para cá, o meu sonho era ganhar. Sabia que assim poderia colocar meu nome na história do clube. E hoje nós somos os recordistas de títulos com essa camisa. É como o Arrascaeta falou, não é fácil ter tantos títulos. Mas nós trilhamos esse caminho dessa forma. Vestimos a camisa e sempre que entramos em campo, damos o nosso melhor pelo Flamengo para ganhar jogos e títulos. Ficamos muito felizes em estar conquistando essa marca com o clube. Que consigamos ampliar esse número, porque esse grupo nunca está satisfeito. Sempre queremos mais”, pontuou Bruno Henrique.

A contagem do Flamengo é de 14 títulos para Arrascaeta e Bruno Henrique. Entretanto, o estudo do Jogada10 por Roberto Assaf considera que os jogadores somam 18 taças conquistadas até o momento. Eles, aliás, ficam atrás de Zico (23) e Júnior (22). O J10, afinal, coloca os títulos da Taça Guanabara e outros torneios relevantes dos anos 60 a 90.

Trechos da coletiva de Arrascaeta e Bruno Henrique

Físico: “Acredito que aos poucos vou voltar a jogar, sim, para mim é o mais importante. Fiquei quase dois meses parado, dificulta, mas tenho de entender os prazos para jogar 90 minutos e não ter problemas. Estamos fazendo todos os passos, estou me sentindo cada vez melhor. Tomara que em breve possa ajudar meus companheiros, em um clube tão grande a disputa na minha posição é alta, cada vez mais forte. Tenho que estar preparado”, disse Arrascaeta.

Como prefere jogar: “Prefiro jogar pelo lado esquerdo como atacante. Essa é a minha prioridade. Mas quando o Filipe assumiu, ele veio conversar comigo e (falou que) me via em outras funções. Estou aqui para ajudar, quando jogar ou não. Se for em outras posições, é claro que foge um pouquinho da minha característica, como jogar de centroavante. Mas consigo ter benefícios em alguns pontos que outros centroavantes não tem, como a velocidade. Mas a minha prioridade é pelo lado esquerdo”, disse BH.

Sentimento: “Muito feliz. Mais uma vez marcando meu nome na história do clube. Começando o ano com o pé direito, que é importante. Que possamos ter um ano com mais títulos para chegar no final dele conquistando o nosso objetivo. É isso que o departamento de futebol quer”

