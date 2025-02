Encontro marca aproximação do Botafogo com a Saudi Pro League

O presidente do Botafogo social, João Paulo de Magalhães Lins, e o vice-presidente executivo da SAF Botafogo, Jonas Marmello, receberam, nesta segunda (3), na sede do clube, na Zona Sul do Rio de Janeiro, oito representantes da Saudi Pro League, o Campeonato Saudita de Futebol. Entre eles estavam o CEO da entidade, Omar Mugharbel, e o diretor de Competições e Operações, Manoel Flores.

O encontro estreitou relações e projetou possíveis parcerias entre o Glorioso e a liga da Arábia Saudita. As duas partes registraram o encontro.

“O Botafogo deseja muito sucesso na continuação do excelente trabalho desenvolvido no país, com a chegada de grandes craques, assim como deseja sucesso na realização da Copa do Mundo de 2034”, afirmou o presidente João Paulo.

A mesma comitiva saudita, aliás, visitou o Flamengo no mesmo dia. Os dirigentes estão em viagem pelo Brasil para divulgar a liga daquele país. A ideia é criar laços com o futebol pentacampeão mundial.

