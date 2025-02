Vasco divulga relacionados para duelo contra o Fluminense

Apesar de susto, Paulo Henrique entra na lista dos relacionados do Vasco - (crédito: Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

O Vasco divulgou na tarde desta terça-feira (4) os relacionados para o duelo de quarta (5) contra o Fluminense. A lista conta com a presença de Paulo Henrique, que deixou o jogo contra o Volta Redonda aos 32′ da etapa final por dores na coxa direita. Apesar do susto, o jogador vai para Brasília (DF), onde os times se enfrentam pela oitava rodada da Taça Guanabara.

Em relação aos que viajaram ao Espírito Santo, onde o Vasco ficou no 2 a 2 com o Volta Redonda, pela sétima rodada, há o retorno de Jean David, preterido no duelo em questão. O ponta foi titular contra o Maricá, quando o técnico Fábio Carille poupou nove titulares, mas sequer entrou contra o Voltaço.

LEIA MAIS: Especulado no Vasco, Bruma é anunciado pelo Benfica

O volante Juan Sforza, por sua vez, segue fora, enquanto o Vasco busca negociá-lo por empréstimo. Já o meia-atacante Maxsuell Alegria, que viajou a Cariacica, não consta na lista de Fábio Carille. Ele não atua desde a estreia do time no Carioca, em empate por 1 a 1 com o Nova Iguaçu, em São Januário. Depois, ele reforçou a equipe na Copinha, perdendo espaço na equipe principal.

O zagueiro Maurício Lemos segue fora da lista. Contratado junto ao Atlético-MG, o defensor é o único dos cinco reforços que ainda não estreou, aliás. Como chegou mais tarde, o uruguaio segue, então, em busca de recondicionamento físico antes de ficar apto a atuar pelo Vasco, seguindo no Rio de Janeiro.

Confira a lista

???? Relacionados para viagem rumo a Brasília! ?? ?? O desembarque da delegação vascaína em Brasília será realizado de forma privada. A recepção da torcida brasiliense aos jogadores poderá ser feita na chegada ao B Hotel, onde o Gigante da Colina ficará hospedado.#VASxflu… pic.twitter.com/otkFoF5UAB — Vasco da Gama (@VascodaGama) February 4, 2025

