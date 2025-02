Preparador de goleiros deixa o Flamengo e acerta com Santos

O Flamengo conta com mais uma saída interna. O preparador de goleiros Rogério Maia se despediu do clube e acertou com o Santos. Ele também tem passagens por Internacional, Al-Ettifaq (Arábia Saudita), Al-Ahli (Arábia Saudita), Caxias, Criciúma, Coritiba, Chapecoense, Vitória e Atlético-MG. Além de Seleção Brasileira Sub-20 e Olímpica.

Rogério Maia, considerado por muitos o melhor preparador de goleiros do Brasil, conquistou inúmeras taças em sua carreira. Supercopa do Brasil (2), Copa do Brasil (2), Brasileirão e Olimpíada pela Seleção Brasileira. Agora, ele vai dividir o dia a dia com Neymar novamente. Ambos, afinal, estiveram lado a lado pelo Brasil.

Atualmente, José Belman é o treinador dos arqueiros do Peixe e trabalha junto ao técnico Pedro Caixinha. O ex-flamenguista vai trabalhar ao lado do português. Mauro Mestriner, preparador de goleiros do Sub-20, também aparece no PressKit do clube. O ex-jogador do Alvinegro e campeão do Brasileiro de 2004 faz alguns trabalhos em conjunto ao elenco profissional, mas acompanha a base.

Recentemente, o Santos demitiu Arzul e Oscar Rodriguez após mudanças no Departamento de Futebol. Com a chegada da comissão técnica de Caixinha, Rogério Maia é o segundo profissional que chega para completar o staff santista ao lado do auxiliar técnico César Sampaio.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.