Flamengo conhece adversários da Libertadores Sub-20

O Flamengo conheceu seus primeiros adversários da Libertadores Sub-20. Nesta terça-feira (4), a Conmebol divulgou a divisão dos times na fase de grupos. O Rubro-Negro vai encarar O’Higgins (CHI), Danubio (URU) e Olimpia (PAR). O torneio, que terá o Paraguai como sede, será no dia 1° de março, enquanto a final da competição está agendada para 16 do mesmo mês.

Classificam-se para a fase semifinal os primeiros colocados em cada grupo, além do clube que terminar como melhor segundo lugar no geral. Doze clubes disputarão o campeonato. No ano passado, a equipe foi campeã invicta em 2024 vencendo os cincos jogos da competição.

O Flamengo vai em busca do bicampeonato da Libertadores Sub-20 em 2025. Na edição passada, o Mengão venceu a competição de forma invicta, derrotando o Boca Juniors (ARG) por 2 a 1 na final, de virada. Com o título, o Rubro-Negro ganhou vaga na decisão da Copa Intercontinental, o Mundial da categoria. Assim, o clube se sagrou campeão do mundo, após vencer o Olympiacos (GRE) no Maracanã, também por 2 a 1.

O sub-20 do Flamengo, entretanto, deve perder um jogador importante para disputa da Libertadores. Isso porque, Lorran está próximo de deixar o Rubro-Negro, após receber oferta do CSKA (RUS). O time russo tem conversas avançadas com o Fla, e os documentos já estão sendo trocados.

