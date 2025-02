Vitória anuncia a contratação de Carlinhos, emprestado pelo Flamengo

O Vitória anunciou, nesta terça-feira (4), a contratação do atacante Carlinhos, emprestado pelo Flamengo até o final desta temporada. O jogador de 27 anos foi regularizado no Boletim Informativo Diário da CBF na última segunda-feira, mas não foi relacionado para a partida desta terça-feira, contra o Sousa, pela Copa do Nordeste.

Carlinhos teve conversas com o técnico Filipe Luís neste início de temporada e entendeu que não estaria nos planos do treinador. Anteriormente, o atacante não gostaria de se transferir para o Vitória. No entanto, após os primeiros jogos do Carioca, o atleta decidiu aceitar a oferta da equipe baiana.

Carlinhos chega ao Vitória para disputar posição com Janderson e Fabri, utilizados como centroavantes pelo técnico Thiago Carpini. Ele deve estrear na próxima rodada da competição.

A passagem de Carlinhos pelo Flamengo

A passagem de Carlinhos pelo Flamengo não foi nada animadora. O atacante chegou durante a temporada 2024 após se destacar pelo Nova Iguaçu. Pelo rubro-negro carioca, ele fez 20 gols, com cinco gols marcados. Em 2025, ele disputou apenas quatro partidas, já que o elenco principal do Flamengo estava em pré-temporada fora do país, com três gols marcados. O último jogo dele foi no dia 22 de janeiro, contra o Bangu.

Carlinhos, aliás, estava afastado do elenco do Flamengo desde o último domingo para resolver os detalhes da sua transferência para o Vitória. O atacante chega ao Leão com opção de compra fixada em R$ 4,5 milhões.

