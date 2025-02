Botafogo efetua pagamento de R$ 10,8 milhões por David Ricardo, do Ceará

O Botafogo efetuou nesta segunda-feira (04) o pagamento de R$ 10,8 milhões ao Ceará pelo defensor David Ricardo. O jogador se despediu do Vozão e seguiu para o Rio de Janeiro para assinar com o clube carioca. Destaque no sub-20 e posteriormente nos profissionais, David Ricardo conquistou espaço com atuações de destaque.

Contudo, defendendo o Ceará, o zagueiro marcou três gols e deu duas assistências em 46 jogos no ano passado. Além disso, ajudou o time cearense a conquistar o acesso à elite do futebol nacional e levantou a Copa do Nordeste em 2023. A informação da transferência é do portal ge.

“Serei grato ao Ceará eternamente. Meu sonho principal era vestir essa camisa pesada e jogar pelo time profissional. Foi muito mais do que sonhei desde que cheguei ao clube. Os títulos, os estádios, a Cidade Vozão, o Ceará… Agradeço a Deus por tudo que faz em minha vida. À minha família, amigos e ao staff deixo meu ‘muito obrigado’. Vocês são muito importantes para mim”, disse o defensor em sua despedida.

Todavia, o Botafogo pagará ao Ceará R$ 10,8 milhões, com o Vozão mantendo 20% dos direitos econômicos do atleta. David Ricardo já está no Rio de Janeiro e chega para disputar vaga com Bastos e Barboza, ambos titulares.

“Agora, meu recado à nação alvinegra: jamais esquecerei o que fizeram por mim. A maior torcida do Nordeste. Foram momentos inesquecíveis, que ficarão para sempre na minha memória e no coração. Estou indo, mas com vocês no coração. Vou seguir meus objetivos e, quem sabe, nos encontraremos novamente. Obrigado por tudo, nação alvinegra”, concluiu David Ricardo.

