Internacional x Brasil de Pelotas: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional encara o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (05), no Beira-Rio pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho - (crédito: Foto: Arte / Jogada 10)

O Internacional vai enfrentar o Brasil de Pelotas, nesta quarta-feira (05/02), às 20h (de Brasília), no Beira-Rio, pela quinta rodada do Campeonato Gaúcho. Como o Colorado se encontra em situação favorável, na liderança do Grupo B, com dez pontos, assim sendo a tendência é a de que vá a campo com um time alternativo.

Onde assistir

A partida será transmitida exclusivamente pelo Premiere, a partir das 20h.

Como chega o Internacional

O Inter soube administrar a utilização dos seus titulares e segue invicto no Estadual após quatro rodadas, com um empate na estreia e três vitórias consecutivas. Assim, construiu um cenário vantajoso para poupar suas principais peças no embate com o Brasil de Pelotas, que antecede o clássico com o Grêmio.

A escolha por uma equipe totalmente reserva é uma possibilidade, mas a expectativa é de que Kaique Rocha e Rogel formem a dupla de zaga. Deste modo, Vitão e Victor Gabriel ganhariam um descanso. Se o Colorado conseguir inscrever Ramon dentro do prazo, o lateral-esquerdo pode fazer a sua estreia na vaga de Bernabei. Vale relembrar que o argentino teve uma pré-temporada mais curta, já que as negociações entre o clube gaúcho e o Celtic pela transferência em definitivo se estenderam mais do que o esperado.

Caso não consiga registrar a tempo, Pablo deve ganhar uma chance na lateral esquerda. Pelo lado direito, o argentino Braian Aguirre provavelmente será preservado e Nathan terá sua primeira oportunidade como titular. No setor criativo, o jovem Luis Otávio deve estar entre os 11 iniciais na vaga do experiente volante Fernando, assim como Ronaldo no lugar de Thiago Maia.

O técnico Roger Machado ainda estuda se vai preservar o meio-campista Alan Patrick. Se a conclusão for positiva, há uma disputa entre três atletas: o recém-chegado Vitinho, além dos jovens Yago Noal e Lucca. Além disso, no ataque, o colombiano Carbonero deve substituir Wanderson. No lugar do atacante Borré, o planejamento do comandante é dar a Valencia a primeira chance como titular.

Como chega o Brasil de Pelotas

O Xavante soma uma vitória, dois empates e uma derrota no Campeonato Gaúcho. Portanto, encontra-se na segunda colocação do Grupo B, com cinco pontos. A análise interna é que um resultado positivo diante do Internacional seria crucial para se aproximar da liderança do grupo, que é do Juventude, com uma vantagem de quatro pontos no atual cenário. Importante ressaltar que o Jaconero tem o Grêmio como seu adversário na próxima rodada.

O treinador William de Mattia provavelmente vai manter a base do time que venceu o São José na rodada anterior. As mudanças necessárias serão na defesa, já que Áquila e Gabriel Moysés vão ter que cumprir suspensão.

INTERNACIONAL X BRASIL DE PELOTAS

5ª rodada do Campeonato Gaúcho

Data e horário: 05/02/2025 (sábado), às 20h (de Brasília)

Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)

Internacional: Anthoni; Nathan, Rogel, Kaique Rocha e Ramon (Pablo); Ronaldo e Luis Otávio; Vitinho, (Yago Noal ou Lucca) e Carbonero; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

Brasil de Pelotas: Wellington; Murillo, Bruno Miguel, G. Cerqueira e Higor; Rafael Gelati, Histone, Kaue, Juliano Fabro e Charopem; Mayco Félix. Técnico: William de Mattia.

Árbitro: Roger Goulart (RS)

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Fagner Bueno Cortes (RS)

VAR: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.