Botafogo sinaliza proposta para contratar Rollheiser, do Benfica

O Botafogo segue ativo no mercado de transferências. Depois de análises de jogadores de ataque, o Alvinegro sinalizou uma proposta ao Benfica pelo meia-atacante Rollheiser para 2025. A ideia é fechar um acordo por empréstimo, segundo a informação do “ge”.

Benjamín Rollheiser tem 24 anos e, atualmente, não tem tantas oportunidades no Benfica, que pode negociar o jogador, com preferência por uma venda. Corinthians e Santos, aliás, também estão na disputa. Ainda nesta janela de transferências, o Benfica recusou uma proposta de 10 milhões de euros, ou seja, algo em torno de R$ 61 milhões de um time dos Estados Unidos.

No início da janela, o Botafogo já buscou um empréstimo para tentar contratar o jogador. No entanto, as conversas não evoluíram. Rollheiser, aliás, é alvo do clube carioca desde os tempos do Estudiantes, quando tentou a contratação, mas o atleta preferiu a ida para o Benfica.

Botafogo ainda quer Bitello

Mesmo com essa negociação, o Botafogo ainda não desistiu de Bitello, do Dínamo Moscou. Rollheiser também é um jogador para reforçar o setor ofensivo, principalmente pelo lado direito.

Por outro lado, Bitello pode atuar em diferentes posições, como mais centralizado. O estaff do meia-atacante e o Botafogo estão em negociações com o Dínamo Moscou na tentativa de diminuir o valor da entrada para efetivar a compra.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.