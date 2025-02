Jogador croata é encontrado morto durante estadia na Espanha

Jakov Jelkic, jogador croata, teve a sua morte confirmada na noite da última segunda-feira (03/02), na cidade de Alicante, no litoral da Espanha. Assim, após investigações, a polícia concluiu que se tratou de uma morte de forma acidental. Segundo o inquérito, câmeras de segurança registraram o atleta, de 24 anos, deixando uma boate na noite do último sábado (1).

A revelação do desastre ocorreu um dia depois da descoberta do corpo de uma mulher cadeirante no mesmo porto. A hipótese é que ele foi vítima de afogamento depois de uma queda. De acordo com a porta-voz da polícia na Espanha, Cristian Plazas, Jakov estava embriagado no momento que antecedeu o acidente, pois consumiu bebida alcóolica. O jogador defendia o FC Granges-Paccot, da Terceira Divisão suíça, equipe que estava na cidade de Alicante desde o dia 31 de janeiro. Jelkic participava normalmente das atividades com os seus demais atletas do elenco até o seu desaparecimento, na última sexta-feira.

Na oportunidade, no período da noite, ele e alguns companheiros foram a uma boate. A partir do momento em que se notou o seu sumiço, o hotel em que o time estava instalado acionou as autoridades para anunciar o seu desaparecimento. Os familiares de Jakov pediram ajuda por meio das redes sociais na tentativa de conseguir detalhes da sua localização. Posteriormente, o seu corpo foi encontrado às 17h30 da última segunda-feira (03/02).

Ex-jogador é detido em operação contra tráfico de drogas na Espanha

O espanhol Jonathan Valle acabou detido durante uma operação contra o tráfico de drogas, na Espanha. A chamada ‘Operação Fogo’ sucedeu na prisão de mais de dez pessoas ligadas a vendas de drogas na região da Cantábria, no norte do país. O ex-jogador, porém, responderá ao processo em liberdade.

Jonathan Valle estava em sua residência quando acabou detido pela polícia, na semana passada. Os agentes apreenderam balanças de precisão, papelotes e dinheiro na casa do ex-jogador – que já recebeu o status de ‘grande promessa do futebol espanhol’. Ele acabou liberado após pagamento de fiança.

Trata-se de uma das operações recentes mais significativas de combate ao tráfico de drogas no país. Informações sobre os relatórios das apreensões, divulgados pela imprensa espanhola, indicam que agentes apreenderam altas doses de haxixe e MDMA, além de armas de fogo e outros objetos na ação.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.