Cristiano Ronaldo expõe desejo após aposentadoria do futebol

Cristiano Ronaldo pretende seguir no futebol depois de aposentadoria, mas planejamento é para se tornar proprietário de clubes - (crédito: Foto: Instagram @georginagio)

O atacante Cristiano Ronaldo está prestes a completar 40 anos nesta quarta-feira (05/02). Assim, ele ressaltou que ainda não planeja sua aposentadoria, até porque segue com apreço por treinar e pela rotina como jogador de futebol. O “Robozão” também reconheceu que precisou se reinventar na carreira conforme foi envelhecendo.

“Amanhã, faço 40 anos, e penso em continuar a jogar e a desfrutar do futebol, fazer gols. A diferença, nunca pensei, obviamente, mas tem sido um desafio bastante bonito, na minha opinião”, relatou o craque português em uma parte da entrevista que concedeu à emissora portuguesa “Canal 11” referente à federação local de futebol.

“Ainda gosto de treinar. É o mesmo que sentia com 20 anos? Não, mas ainda sinto a paixão. Por exemplo, fazer um treino de finalização, andar ali e competir com os outros de pé esquerdo e direito. Ainda gosto e é estranho. Muitas pessoas e amigos meus dizem: ‘Não tem vida nenhuma’. E é verdade. Mas eu gosto e sei que vai acabar daqui a um ano ou dois, três. Não sei e isso não me importa”, acrescentou o craque.

Cristiano Ronaldo planeja continuar no futebol depois de aposentadoria

Em seguida, ao ser questionado sobre como deseja seguir sua vida depois de pendurar as chuteiras, ele disse que pensa em seguir no futebol. CR7 rejeitou qualquer chance de ser presidente de um clube, mas planeja ser proprietário de uma ou mais agremiações.

“Ser dirigente de um clube não tem sentido nenhum. Se tenho possibilidade de ser dono, porque serei dirigente, diretor desportivo ou CEO? Isso é o meu sonho e tenho a certeza que vou ser. Até digo mais, espero não ter só um clube”, complementou o estrelado atacante português.

