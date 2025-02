Treta entre jornalistas: Jorge Iggor dispara contra Mauro Cezar: ‘Pilantra’

Narrador da “TNT Sports”, Jorge Iggor não perdeu tempo e reagiu de forma contundente aos comentários de Mauro Cezar Pereira. O ex-comunicador da ESPN havia questionado o profissionalismo dos jornalistas que se emocionaram com a apresentação de Neymar.

Durante uma live em seu canal, Iggor não citou diretamente Mauro, mas deixou claro seu desagrado. Usou diversas vezes o termo “pilantra” e afirmou que se sente satisfeito por estar “do outro lado da história”.

“Os brasileiros estão cansados de pilantragem e hipocrisia nas redes sociais. Isso ainda vende muito, não é? O pilantra se dá bem, mas cada vez mais ele é confrontado com suas próprias incoerências. Fico muito feliz de estar do outro lado, o pilantra está lá e eu estou aqui. O pilantra não se emociona ou só valoriza a emoção que lhe interessa. O problema é dele. Eu acho que o futebol é emoção, e é assim que eu pauto meu trabalho. Prefiro chorar de emoção genuína e honesta do que chorar de raiva por ter um pilantra dividindo a transmissão comigo”, disparou Jorge.

Iggor também comentou o fato de Mauro Cezar se sentir incomodado com a volta de Neymar ao Santos, em vez de ir para o Flamengo, como alguns esperavam.

“Então, se emocionar com o Messi pode, mas com o Neymar não pode? Se emocionar com o Neymar voltando para sua casa, para tentar uma recuperação na carreira, para um clube que estava perdido, aí não pode? Talvez (isso) tenha a ver com o Neymar não ter ido para o clube que algumas pessoas desejavam… Pode ser isso. O fato de Neymar ter voltado para o Santos e não procurado outros clubes deve ter machucado o coração de algumas pessoas que vivem no ‘clube-centrismo'”, alfinetou Iggor.

Veja o que disse Mauro Cezar

Após a apresentação de Neymar, na última sexta-feira, na Vila Belmiro, Mauro Cezar Pereira questionou o comportamento de alguns jornalistas.

“Teve jornalista chorando lá porque o Neymar chegou… Pelo amor de Deus, gente! A pessoa é escalada para cobrir e entra ao vivo chorando ‘Ai, não sei o que, que emoção…’, cara, isso não dá, meu irmão, sério! Não tem um chefe para falar: ‘Meu filho, não pode ser assim…’? Pô, pera aí, se for assim, compra um ingresso e vai para a arquibancada. Diante do microfone, você tem que manter o mínimo de postura profissional. Isso tudo vai contaminando as pessoas e parece que o retorno do Neymar é o melhor negócio do mundo”, comentou Mauro em uma aparição na Jovem Pan.

